न्यूजीलैंड के टोंगारिरो नेशनल पार्क में भीषण आग, 1600 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख

Nov 09, 2025, 11:20 AM

वेलिंगटन, 9 नवंबर (आईएएनएस) न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध टोंगारिरो नेशनल पार्क में शनिवार से लगी भीषण आग लगातार फैलती जा रही है। अब तक आग लगभग 1,600 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है।

हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन पार्क में मौजूद ट्रैम्पर्स (पैदल यात्रियों) और मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आग पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है।

फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड के सहायक कमांडर क्रेग गोल्ड ने बताया कि आग बुझाने के लिए 12 हेलिकॉप्टर और 5 फिक्स्ड-विंग विमान तैनात किए गए हैं। वहीं, चार टीमों के फायरफाइटर्स जमीन पर आग बुझा रहे हैं और अतिरिक्त दल हवाई अभियानों में सहयोग कर रहे हैं।

शनिवार दोपहर को आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में तीन हेलिकॉप्टर और स्थानीय दमकल दलों को मौके पर भेजा गया था, लेकिन कठिनाइयों और आग के विस्तार को देखते हुए रात में ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि अंधेरे में काम करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा था।

1887 में स्थापित टोंगारिरो नेशनल पार्क न्यूजीलैंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह यूनेस्को की द्वि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और माओरी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत दोनों के लिए प्रसिद्ध है।

लोकप्रिय टोंगारिरो अल्पाइन क्रॉसिंग और आसपास के सभी पर्यटन क्षेत्र फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, पार्क की ओर जाने वाला स्टेट हाइवे 47 भी बंद है। आग के क्षेत्र और उसके आसपास के हवाई क्षेत्र में नो-फ्लाई ज़ोन लागू किया गया है, ताकि अग्निशमन विमानों को अन्य विमान या ड्रोन से खतरा न हो।

आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है।

--आईएएनएस

डीएससी

