Navid Akram Court Hearing : बोंडी बीच पर आतंकी हमला करने वाला नवीद पहली बार कोर्ट में हुआ पेश

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी नवीद अकरम सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया।

अकरम वीडियो लिंक के जरिए ऑस्ट्रेलिया की सुपरमैक्स कोर्ट में पेश हुआ। देश में लगभग तीन दशकों में हुई सबसे बड़ी मास शूटिंग के बाद यह उसकी पहली सार्वजनिक सुनवाई थी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुलिस ने 24 साल के नवीद पर कुल 59 आरोप लगाए हैं जिनमें 15 हत्याएं, 40 लोगों को घायल करने के इरादे से हमला और एक आतंकी कृत्य शामिल है।

अकरम और उसके पिता साजिद पर आरोप है कि दोनों ने दिसंबर में हनुक्का समारोह के दौरान हमला किया था। हमले के दौरान पुलिस की गोली लगने से पिता मारा गया था।

अदालत के बयान और स्थानीय मीडिया के मुताबिक, वह जेल से वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में लगभग पांच मिनट के लिए पेश हुआ।

कोर्ट ने कहा कि सबूतों की टाइमलाइन पर भी चर्चा हुई।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अकरम ज्यादातर चुप रहा और तभी बोला जब पीठासीन न्यायाधीश ने उससे सीधे बात की।

उसके वकील बेन आर्चबोल्ड ने बाद में कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उसका मुवक्किल कौन सी दलील देगा।

यह केस की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

इस बीच, इस महीने की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गनाइजेशन (एएसआईओ) के सुरक्षा महानिदेशक माइक बर्गेस ने सीनेट में कहा कि हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया और पूरे कृत्य को छिपाने के लिए बहुत ऐहतियात बरता।

उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि कथित आतंकवादियों ने अपनी साजिश छिपाने के लिए बहुत ज्यादा ऐहतियात रखा। आसान शब्दों में कहूं तो, वे रडार से छिपने के लिए अंधेरे में चले गए।"

यह हमला यहूदी त्योहार हनुक्का को टारगेट करके किया गया था, जो 1996 के बाद पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हुआ सबसे घातक आतंकी हमला था।

