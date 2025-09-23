नववर्ष पर नेतन्याहू ने दी शुभकामनाएं, पूरी दुनिया के यहूदी समुदाय को दिया भरोसा-आप अकेले नहीं हैं

यरूशलम, 22 सितंबर (आईएएनएस)। यहूदी नववर्ष 'रोश हशाना' की शुरुआत पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनियाभर के यहूदी समुदाय को एक भावनात्मक और आशावादी संदेश दिया है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने यहूदियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और यह भरोसा दिलाया कि इजरायल हमेशा आपका घर रहेगा।

नेतन्याहू ने कहा, "मेरे प्रिय यहूदी भाइयों और बहनों और इजरायल के समर्थकों! मेरी पत्नी और मेरी ओर से और साथ ही इजरायल सरकार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।"

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे यहूदी नववर्ष शुरू हो रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में यहूदियों के खिलाफ नफरत और विरोध बढ़ता जा रहा है। मैं हर यहूदी से कहना चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हों, आप अकेले नहीं हैं। इजरायल हमेशा आपका घर रहेगा।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे देश की रक्षा में एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा, "मैं हमारे बहादुर सैनिकों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश की ढाल हैं। इजरायल की जनता और पूरी यहूदी दुनिया आपके पीछे खड़ी है। आपकी सेवा को सलाम करती है और आपके परिवारों को गले लगाती है।"

नेतन्याहू ने आगे कहा कि नए वर्ष में इजरायल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेगा। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, "आने वाले साल में हम मिलकर इजरायल की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, समाज को संवारेंगे और यहूदी संस्कृति और मूल्यों को आगे ले जाएंगे।"

नेतन्याहू ने यह भी प्रार्थना की कि नए साल में इजरायल अपने सभी बंधकों को सकुशल घर वापस ला सके। साथ ही उन्होंने 'यहूदी आत्मा की अटूट शक्ति' को ज्यादा मजबूत करने और शांति के दायरे को बढ़ाने की भी कामना की।

अपने वीडियो संदेश के अंत में नेतन्याहू ने कहा, "यरूशलम से मैं दुनियाभर के हर यहूदी परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं भेजता हूं। शाना तोवा।"

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी