निवर्तमान फ्रांसीसी प्रधानमंत्री लेकोर्नु बोले, '31 दिसंबर से पहले बजट पारित करने को सब तैयार'

पेरिस, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। निवर्तमान फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने बुधवार को एक बयान में रेखांकित किया कि सभी राजनीतिक दल 31 दिसंबर से पहले बजट पेश करने पर सहमत हैं।

लेकोर्नु ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की उस अपील के बाद की जिसमें राष्ट्रपति ने लेकोर्नु को एक स्थायी गठबंधन सरकार के लिए समझौता करने के लिए बुधवार शाम तक का समय दिया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लेकोर्नु ने दोहराया कि अगले बजट में "सार्वजनिक घाटे का लक्ष्य 5 प्रतिशत से कम रखा जाना चाहिए," और "अंतिम आधार पर 4.7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच" की सीमा निर्धारित की।

उन्होंने मंगलवार को मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी राजनेताओं से मुलाकात की और बुधवार को वामपंथी दलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श जारी रखेंगे।

पिछले महीने की शुरुआत में नियुक्त किए गए लेकोर्नु ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इससे एक दिन पहले उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसकी राजनीतिक हलकों में तीखी आलोचना हुई थी।

यूरो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लेकोर्नु के नामों का खुलासा करने के कुछ घंटों बाद ही, मैक्रों ने सोमवार सुबह उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

अपने मंत्रिमंडल का ऐलान करने के बाद से ही लेकोर्नु को अपने ही खेमे और विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रूढ़िवादी रिपब्लिकन पार्टी ने फ्रांस के पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री ब्रूनो ले मायेर की रक्षा मंत्री के रूप में वापसी पर नाराजगी व्यक्त की है।

रविवार को, लेकोर्नु ने कैबिनेट की घोषणा की, जिसमें 2017 से 2024 तक फ्रांस के अर्थव्यवस्था मंत्री रहे ब्रूनो ले मायेर को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया, जबकि रोलैंड लेस्क्योर को फ्रांस का अर्थव्यवस्था मंत्री नियुक्त किया गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट को उनके विभाग से नहीं हटाया गया था। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ और न्याय मंत्री गेराल्ड दारमानिन भी अपने पद पर बने रहे। संस्कृति मंत्री रचिदा दाती को भी नहीं हटाया गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन ने 18 नामों की घोषणा की, जिनमें 16 मंत्री और दो प्रतिनिधि मंत्री शामिल थे।

कैबिनेट की घोषणा के बाद, नेशनल रैली (आरएन) नेता जॉर्डन बार्डेला ने जबरदस्त आपत्ति दर्ज कराई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, उन्होंने कहा था कि नया मंत्रिमंडल पुरानी सरकार की "निरंतरता" को दर्शाता है।

9 सितंबर को, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने तत्कालीन रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। लेकोर्नु (39) तीन साल से ज़्यादा समय तक फ्रांस के रक्षा मंत्री रहे और मैक्रों के करीबी सहयोगी माने जाते हैं।

नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा में हुई पिछली देरी के विपरीत, मैक्रों ने पिछले महीने लेकोर्नु को जल्दी से नियुक्त कर दिया था, जिससे राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की तत्काल आवश्यकता का संकेत मिला था।

मैक्रों ने यह नियुक्ति उस दिन की जब सार्वजनिक खर्च कम करने के उनके प्रस्ताव पर बायरू और उनके मंत्रिमंडल को संसदीय विश्वास मत में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। बाद में, बायरू ने अपना इस्तीफा दे दिया था।

