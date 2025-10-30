'नवाचार, खुलापन और साझा विकास' पर वैश्विक संवाद के श्रीलंका और बहरीन सत्र आयोजित

बीजिंग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और श्रीलंका स्थित चीनी दूतावास के संयुक्त तत्वावधान में 'नवाचार, खुलापन और साझा विकास' विषय पर वैश्विक संवाद का श्रीलंका सत्र राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में चीन और श्रीलंका के सौ से अधिक प्रतिनिधि और अतिथि शामिल हुए।

अपने संदेश में शन हाईश्योंग ने कहा कि हाल ही में पेइचिंग में आयोजित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने चीन के विकास सफर में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर जोड़ा है। इस अधिवेशन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि चीन उच्च स्तर के खुलापन को आगे बढ़ाएगा और सहयोग व समान जीत के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

उन्होंने कहा कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, चीन खुलेपन, साझाकरण और नवाचार की नीति पर कायम रहेगा, जिससे अनिश्चितता से भरी दुनिया में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

शन हाईश्योंग ने आगे कहा कि सीएमजी अपने साझेदारों के साथ मिलकर चीन की चार प्रमुख वैश्विक पहलों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है, ताकि दुनिया को वैश्विक शासन में चीनी योगदान, चीनी शैली के आधुनिकीकरण की व्यापक संभावनाएं और नए युग में चीन की नवाचार भावना से अवगत कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि चीन का विकास विश्व से अलग नहीं हो सकता और वैश्विक समृद्धि भी चीन की भागीदारी के बिना अधूरी है। सीएमजी मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण को आगे बढ़ाने और दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उधर, श्रीलंका के श्रम मंत्री और उप वित्तीय योजना मंत्री अनिल जयंत फर्नांडो ने अपने संबोधन में कहा कि नवाचार आर्थिक प्रगति का मुख्य इंजन है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। चीन की तकनीकी नवाचार क्षमता और उसका खुला, सहयोगी रवैया प्रेरणादायक है।

उन्होंने कहा कि श्रीलंका इस समय अनेक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन वह चीन के साथ अपनी मित्रता को और सुदृढ़ कर, साझा प्रगति और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

इससे पहले चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और बहरीन स्थित चीनी दूतावास के संयुक्त तत्वावधान में 'नवाचार, खुलापन और साझा विकास' पर आधारित वैश्विक संवाद का बहरीन सत्र बहरीन की राजधानी मनामा में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ।

इस अवसर पर चाइना मीडिया ग्रुप के महानिदेशक शेन हाईश्योंग ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया, जबकि बहरीन में चीन के राजदूत नी रुछी ने मुख्य भाषण दिया। वहीं, बहरीन-चीन मैत्री संघ के अध्यक्ष जवाद अल हवाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस सत्र में बहरीन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों, विद्वानों, मित्रों और मीडिया प्रतिनिधियों समेत लगभग 100 से अधिक प्रख्यात व्यक्तित्वों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने चीन के उच्चस्तरीय खुलेपन के विस्तार, 'बेल्ट ऐंड रोड' पहल के तहत उच्च गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण, तथा बहरीन की जनता की दृष्टि में चीन की छवि जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

