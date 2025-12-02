नवंबर में चीन का विनिर्माण क्षेत्र पीएमआई 49.2% रहा

बीजिंग, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के सेवा उद्योग सर्वेक्षण केंद्र और चीन रसद और क्रय संघ द्वारा 30 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में विनिर्माण क्षेत्र का खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 49.2% रहा, जो पिछले महीने से 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में उत्पादन सूचकांक और नए आदेश सूचकांक क्रमशः 50.0% और 49.2% रहे, जो पिछले महीने से 0.3 और 0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाते हैं। इसमें उत्पादन सूचकांक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच गया, जो विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों में सुधार का संकेत देता है।

इसके अलावा, उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई 50.1% रहा, लगातार 10वें महीने महत्वपूर्ण बिंदु से ऊपर रहा, जो संबंधित उद्योगों के विकास को दर्शाता है।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नवंबर में उत्पादन और परिचालन गतिविधियों का अपेक्षा सूचकांक 53.1% रहा, जो पिछले महीने से 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाता है। विनिर्माण कंपनियां हाल के बाजार घटनाक्रमों के प्रति अधिक आश्वस्त हो गई हैं।

