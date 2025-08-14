नाव पलटने से 92 इथियोपियाई प्रवासियों की हुई थी मौत, यमन ने तस्करों के खिलाफ शुरू किया अभियान

अदन (यमन), 14 अगस्त (आईएएनएस)। यमन के अधिकारियों ने अफ्रीकी प्रवासियों को देश के रास्ते ले जाने वाले तस्कर नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। यह कदम तब उठाया गया जब इस महीने की शुरुआत में दक्षिणी अबयान प्रांत के पास एक नाव के पलटने से 90 से अधिक इथियोपियाई प्रवासियों की मौत हो गई थी।

अबयान पुलिस ने बुधवार को कहा कि वे अफ्रीकी नागरिकता वाले शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों को ले जाने या तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

नए नियमों के तहत, तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन, नावें या अन्य परिवहन साधनों को सुरक्षा बल जब्त करेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध तस्करों या अवैध प्रवासियों के जमावड़े की सूचना देकर सुरक्षा बलों की मदद करें।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अबयान तट के पास हुई नाव दुर्घटना में 92 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि अन्य अभी भी लापता हैं।

अब्दुल कादर बाजामिल, जो अबयान में स्वास्थ्य कार्यालय के निदेशक हैं, ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रवासी थे जो समुद्र के रास्ते अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और डूब गए।

उन्होंने बताया कि अबयान के कई तटीय क्षेत्रों से शव बरामद किए गए हैं। हम अभी भी उन पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं जो पानी में बह गए हों या पानी के नीचे फंसे हों।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं जारी रहने की आशंका है क्योंकि असुरक्षित प्रवासी पूर्वी मार्ग पर खतरनाक यात्रा का जोखिम उठाते हैं, जो अफ्रीका के हॉर्न से यमन और फिर खाड़ी देशों तक जाते हैं।

यमन में वर्षों से चल रहे संघर्ष के कारण मानवीय संकट है, फिर भी यह खाड़ी में काम की तलाश में आने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पड़ाव बना हुआ है।

--आईएएनएस

पीएसके/केआर