नीदरलैंड आम चुनाव में डी66 को मिल सकती है जीत, पीएम पद के लिए रॉब जेटन के नाम पर क्यों हो रही इतनी चर्चा?

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। नीदरलैंड में 29 अक्टूबर को हुए आम चुनाव ने यहां की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। चर्चा है कि डच सेंट्रिस्ट पार्टी डी66 के 38 साल के नेता रॉब जेटन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नीदरलैंड को उनका पहला समलैंगिक पीएम मिलेगा।

29 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में रॉब की पार्टी डी66 ने बंपर जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा, “मैं बेहद खुश हूं कि हम इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। यह डी66 के लिए ऐतिहासिक परिणाम है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।”

जेटन ने चुनाव में गीर्ट वाइल्डर्स को शिकस्त दी है। जेटन की डी66 पार्टी ने गीर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी पर फिलहाल 15,000 वोटों की मामूली बढ़त हासिल की है। न्यूज एजेंसी एएनपी का कहना है कि भले ही चुनाव का आखिरी परिणाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन वाइल्डर्स अब जेटन से आगे नहीं निकल सकते।

जेटन ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "हम नीदरलैंड की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब हम सभी डच लोगों के लिए काम करेंगे।" इसपर गीर्ट वाइल्डर्स ने निशाना साधते हुए कहा, "चुनाव परिषद नतीजे तय कर रहा है, कोई न्यूज एजेंसी नहीं; इसका इंतजार न करना कितना अहंकार भरा है।"

बता दें कि लगभग 99 प्रतिशत मतों के अनुमानों के अनुसार, 150 सीटों वाली संसद में दोनों दलों को 26 सीटें मिलेंगी। हालांकि, न्यूज एजेंसी एएनपी का कहना है कि जेटन के मध्यमार्गी 27वीं सीट जीत सकते हैं। इससे पहले कभी भी डच में चुनावी मुकाबला इतना कड़ा नहीं रहा है। अंतिम रिजल्ट 3 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी।

रॉब जेटलन का जन्म नीदरलैंड के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में उडेन नाम के शहर में हुआ। नाइमेगन की रैडबाउड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। बचपन के दिनों में उन्हें खेल में काफी दिलचस्पी थी। उनके माता-पिता भी शिक्षक थे। रॉब ने अर्जेंटीना के हॉकी खिलाड़ी निकोलस कीनन से सगाई की है। अगले साल स्पेन में उनकी शादी होने वाली है।

--आईएएनएस

