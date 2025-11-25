अन्तरराष्ट्रीय

'नेतन्याहू के दौरे की नई तारीख पर हो रही वार्ता', इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर जताया पूरा भरोसा

Nov 25, 2025, 04:41 PM

जेरूसलम, 25 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने मंगलवार को उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में लाल किले के पास हाल ही में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा टाल दिया है।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि दोनों देश दौरे की नई तारीख के समन्वय में लगे हुए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है।

इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट ने कहा, "भारत के साथ और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत मजबूत रिश्ता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पीएम मोदी के तहत भारत की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है और टीमें पहले से ही एक नई विजिट डेट को कोऑर्डिनेट कर रही हैं।"

इजरायली मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 2018 के बाद नेतन्याहू अगले महीने दिसंबर में भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आने वाले थे। उनके दौरे से पहले दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा चिताओं के कारण नेतन्याहू ने अपना भारत दौरा टाल दिया था।

इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी अफवाहों को सिरे खारिज कर दिया।

बता दें कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए जानलेवा कार ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई थी। इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे।

इजरायली प्रधानमंत्री के ऑफिस ने एक्स पर लिखा, "हमारे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों को, मैं और इजरायल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इजरायल इस दुख में आपके साथ मजबूती से खड़ा है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत और इजरायल पुरानी सभ्यताएं हैं, जो हमेशा रहने वाली सच्चाई के साथ खड़ी हैं। आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन यह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला पाएगा। हमारे देशों की रोशनी हमारे दुश्मनों के अंधेरे को मात देगी।"

--आईएएनएस

डीकेपी/

