नेतन्याहू का संकल्प, 'आगामी वर्ष ऐतिहासिक होगा, हम दुश्मनों को करेंगे नेस्तनाबूद'

तेल अवीव, 22 सितंबर (आईएएनएस)। फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता की खबर और ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दोलरहीम मौसवी की चेतावनी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प लिया है कि वो आगामी वर्ष में हमास और ईरानी एक्सिस का खात्मा करके रहेंगे।

इजरायल के सैन्य नेतृत्व के साथ रोश हशनाह की छुट्टी से पहले आयोजित एक भोज में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वादा किया कि इजरायल हमास का सफाया कर देगा।

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, नेतन्याहू ने आईडीएफ जनरल स्टाफ फोरम में आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के साथ बैठक की। इसके बाद कहा, "हम एक ऐसे संघर्ष में हैं जिसमें हम अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और हमें ईरानियन एक्सिस को नष्ट करना होगा - और हमारे पास ऐसा करने की शक्ति है। आने वाला वर्ष इजरायल की सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक हो सकता है।"

यहां 'ईरानियन एक्सिस' का मतलब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' है। यह एक अनौपचारिक गठबंधन है, जो कथित तौर पर ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। इस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के विद्रोही संगठन शामिल हैं।

उन्होंने कहा, "मैं दोहराना चाहता हूं कि हम अपने सभी युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं; केवल गाजा में बंधकों को बचाने, हमास का सफाया करने या फिर गाजा को इजरायल के लिए खतरे के तौर पर खत्म करने के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य मोर्चों पर भी - सुरक्षा, जीत और शांति के अवसर तलाशेंगे।"

अपने संकल्प की प्राप्ति के लिए नेतन्याहू ने दो गुणों को जरूरी बताया। उन्होंने कहा, "इसके लिए दो मूलभूत गुणों की आवश्यकता है: कठिन समय में एकता और हर समय दृढ़ संकल्प। तो इसके साथ मैं कहना चाहूंगा ये सुरक्षा, विजय और एकता का वर्ष हो। शाना तोवा (यह वर्ष मंगलमय हो)।"

--आईएएनएस

केआर/