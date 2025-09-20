अन्तरराष्ट्रीय

नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे जहाज को अमेरिकी सेना ने तबाह किया, तीन 'नार्कोटेररिस्ट' को मार गिराया : ट्रंप

Sep 20, 2025, 06:58 AM

वॉशिंगटन, 20 सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने उनके आदेश पर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे एक जहाज पर हमला किया। इस हमले में जहाज पर सवार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तीन आतंकी मारे गए हैं। यह बीते कुछ हफ्तों में कथित नशीले पदार्थों से भरे जहाज पर तीसरा ऐसा हमला था।

यह जहाज यूएस साउदर्न कमांड एरिया में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले ही इस जहाज के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की पुष्टि कर चुकी थी।

इससे पहले हुए दो हमलों में कथित तौर पर वेनेजुएला के जहाज पर सवार कुल 14 लोग मारे गए थे।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इन हमलों की निंदा कर चुके हैं। मादुरो ने कहा था कि उनका देश अमेरिकी 'आक्रमण' से अपनी रक्षा करेगा।

शुक्रवार शाम ट्रंप की पोस्ट में इस तरह के हमलों का जिक्र किया गया। ट्रंप की पोस्ट में एक नौका नजर आ रही है। कुछ ही सेकंड बाद नौका में धमाका होता है और उसमें आग लग जाती है।

ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' सोशल पर बताया कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ। यूएस साउदर्न कमांड का कार्यक्षेत्र साउथ अमेरिका और कैरिबियन के अधिकांश हिस्से को कवर करता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ' पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मेरे आदेश पर, युद्ध सचिव ने यूएससाउथकॉम के अधिकार क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक नामित आतंकवादी संगठन से जुड़े एक जहाज पर घातक हमले का आदेश दिया। खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई थी कि यह जहाज अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी कर रही थी और अमेरिकियों को जहर देने के इरादे से एक ज्ञात मादक पदार्थों की तस्करी वाले मार्ग से गुजर रही थी। इस हमले में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस हमले में जहाज पर सवार तीन पुरुष नार्कोटेररिस्ट मारे गए। "

उन्होंने आगे लिखा, "अमेरिका में फेंटेनाइल, नशीले पदार्थ और अवैध ड्रग्स बेचना और अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद बंद करो।"

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस

