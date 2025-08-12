अन्तरराष्ट्रीय

निर्यात नियंत्रण सूची के सवालों पर वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता का जवाब

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 10:32 AM

बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि निर्यात नियंत्रण पर प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय ने क्रमशः 4 और 9 अप्रैल, 2025 को नंबर 21 और नंबर 22 घोषणा जारी की, जिसमें 28 अमेरिकी संस्थाओं को निर्यात नियंत्रण सूची में सूचीबद्ध किया गया और उन्हें दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।

चीन-अमेरिका उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापार वार्ता में बनी सहमति को लागू करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि 12 अगस्त, 2025 से, 4 अप्रैल, 2025 को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल 16 अमेरिकी संस्थाओं के लिए उपर्युक्त प्रासंगिक उपाय 90 दिनों के लिए निलंबित रहेंगे और 9 अप्रैल, 2025 को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल 12 अमेरिकी संस्थाओं के लिए प्रासंगिक उपाय रोक दिए जाएंगे।

संबंधित सवालों का जवाब देते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा कि उपर्युक्त संस्थाओं को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात करने के इच्छुक निर्यातकों को 'दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण पर चीन के विनियम' के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय कानूनों और विनियमों के अनुसार, आवेदन की समीक्षा करेगा और यदि आवेदन आवश्यकताओं को पूरा करता है तो लाइसेंस प्रदान करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...