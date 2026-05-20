नॉर्वे के बाद पीएम मोदी पहुंचे इटली, भारी सुरक्षा के बीच विदेश मंत्री तजानी ने किया स्वागत

रोम, 19 मई (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी के रोम दौरे के लिए सिक्योरिटी प्लानिंग पहले ही लागू कर दी गई। वहीं इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने शाम 7.30 बजे (भारत में रात 11.30 बजे) फिमिसिनो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।

पीएम मोदी के इस दौरे पर सबसे बड़े सरकारी अधिकारियों के साथ संस्थागत एंगेजमेंट होंगे। इटली की एक प्रमुख समाचार एजेंसी एडनक्रोनोस के अनुसार, पुलिस ने एक खास सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया है जो हर स्टॉप के लिए जगहों की ज्योग्राफी और कैरेक्टर को ध्यान में रखता है।

रोम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी पियाजा डेला रिपब्लिका के अनंतारा होटल में रुकेंगे और उस इलाके में लॉ एनफोर्समेंट पेट्रोलिंग करेगी। इसके अलावा, स्पेशल चेकिंग भी की जा रही है।

इंटेलिजेंस एक्टिविटी पहले से ही चल रही हैं, जिसमें इटैलियन स्पेशल ऑपरेशन यूनिट और पोस्टल पुलिस सिग्नल को इंटरसेप्ट करने और संभावित समस्याओं को रोकने के लिए काम कर रही हैं।

कल का पहला अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट सर्जियो मैटारेला से मिलने के लिए क्विरिनाले पैलेस का दौरा होगा। इसके बाद पीएम मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की विला पैम्फिली में एक समिट होगी, जो खास निगरानी में रहने वाली जगह है।

इसके बाद, दोनों नेता कई बड़े इटैलियन और भारतीय औद्योगिक समूहों के प्रमुखों के साथ वर्किंग लंच में शामिल होंगे। दोपहर की शुरुआत में पीएम मोदी इटली छोड़ने से पहले खाद्य और कृषि संगठन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पिछली बार जून 2024 में ग्रुप ऑफ सेवन समिट के लिए इटली गए थे।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत गति की पृष्ठभूमि में हो रही है, जहां दोनों पक्ष संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं। यह एक व्यापक रोडमैप है, जिसमें कई क्षेत्रों में सहयोग जैसे द्विपक्षीय व्यापार, जो 2025 में 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना, निवेश को बढ़ावा देना, जिसमें अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच कुल 3.66 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया जाना, रक्षा और सुरक्षा; स्वच्छ ऊर्जा; नवाचार; विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा जन-जन के बीच संबंध शामिल है। "

--आईएएनएस

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