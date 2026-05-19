नॉर्वे बिजनेस समिट में आए कई सीईओ ने भारत में व्यवसाय आसान बनाने के लिए पीएम मोदी की सराहना की

ओस्लो, 19 मई (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ओस्लो में भारत-नॉर्वे बिजनेस और रिसर्च समिट में शामिल हुए। इस समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च समुदाय के 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समिट में शामिल होने के बाद कई कंपनियों के सीईओ ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान भारत में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए पीएम मोदी की सराहना की।

बीडब्ल्यू एलपीजी के सीईओ क्रिस्टियन सोरेंसन ने कहा, "हमारी कंपनी पिछले सात-आठ साल से भारत में निवेश कर रही है और हम देख सकते हैं कि भारत में बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के समर्पण और प्रतिबद्धता ने पूरे बिजनेस माहौल में कितना बड़ा योगदान दिया है। हमारे लिए यह भारत में हमारी सफलता की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है।"

मोहन मुथा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश मुथा ने कहा, "बिजनेस मीटिंग बहुत शानदार रही और नॉर्वे भारत का बहुत पुराना साझेदार है और इस वैश्वीकरण और प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे से हमारे सहयोग को और मजबूत करने के दरवाजे खुल गए हैं, खासकर ऊर्जा क्षेत्र, शिपिंग और फ्यूल पर भी। और यह देश बहुत सुंदर है और लोग बहुत विनम्र हैं और हम नॉर्वे में सहयोग जॉइंट वेंचर की भी तलाश कर रहे हैं।"

जोटुन के सीईओ मोर्टन फॉन ने कहा, "जब से हम वहां (भारत) हैं, तब से कई साल में भारत में बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है, इसका एक उदाहरण यह है कि भारत के अंदर राज्यों के बीच व्यापार को कैसे आसान बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत में जहाज बनाने की बात की और यह मेरे दिल के बहुत करीब है।"

लेर्डल मेडिकल के सीईओ अल्फ-क्रिश्चियन डायबडाल ने कहा, "यह समिट बहुत अच्छा रहा। अलग-अलग स्पीकर्स और अलग-अलग विचारों को सुनना बहुत दिलचस्प रहा। भारत हम सभी के लिए एक बहुत ही रोमांचक मार्केट है और मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत पोटेंशियल है। आज हमें उन क्षेत्र में से कुछ की थोड़ी झलक मिली। यह वाकई बहुत दिलचस्प है।"

वेल्थ मेहता इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रजत मेहता ने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है, पीएम नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, वहां एक अलग ही माहौल और एक अलग सहयोग, भागीदारी और एक अलग ही संबंध होता है। मुझे लगता है कि उनकी ऊर्जा और सभी देशों के लोगों को एक साथ लाने की उनकी काबिलियत देखी जा रही है। मुझे लगता है कि पिछले 6 दिनों से वह लगातार सड़क पर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम की यह बहुत बढ़िया कोशिश है।"

इक्विनोर के सीईओ एंडर्स ओपेडल ने कहा, "ऊर्जा सुरक्षा हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर है। हम भारत को कच्चे तेल और कुकिंग गैस के लिए एलपीजी से भी समर्थन कर रहे हैं और अब हमारे पास भारत में एलएनजी इंपोर्ट करने का एक लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी है।"

एचआईएएस एचओडब्ल्यूटूओ के सीईओ एंडर्स एंगर ने कहा, "भारत और नॉर्वे बहुत अलग देश हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कैसे किया जाना चाहिए, इस मामले में उनकी कुछ मूल्य एक जैसी हैं। शिपबिल्डिंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हमने यहां ऊर्जा और जाहिर है आईटी और दूसरे क्षेत्रों को लेकर भी अन्य बातें सुनीं।"

एसएईएल के ग्रोथ और रणनीति के वीपी संदीप सिंह चड्ढा बोले, "यह बहुत अच्छा रहा। प्रधानमंत्री मोदी 43 साल बाद इस इंडो-नॉर्डिक समिट के लिए नॉर्वे आए हैं। यह खुशी की बात है कि नॉर्वे और भारतीय दोनों कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं।"

जोटुन के सीईओ मोर्टेन फॉन ने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने आज विकसित हो रहे भारत के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैंने खुद इतने साल में विकास देखा है। भारत के अंदर व्यापार बहुत आसान हो गया है, राज्यों के बीच व्यापार बहुत आसान हो गया है तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं लेकिन आज उन्होंने भारत में शिप बिल्डिंग के बारे में बात की और यह मेरे दिल के बहुत करीब है। जोटुन मरीन कोटिंग्स का एक बड़ा सप्लायर है, दुनिया में सबसे बड़ा। हमारे पास ग्लोबल मार्केट का 25 फीसदी हिस्सा है और आज भारतीय मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास है।"

--आईएएनएस

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