निर्धारित आकार से बड़े औद्योगिक उद्यमों का लाभ पहले आठ महीनों में 0.9 फीसदी बढ़ा

Sep 28, 2025, 05:46 AM

बीजिंग, 27 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 27 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अगस्त तक, व्यापक आर्थिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के गहन विकास और साल-दर-साल कम आधार के कारण, देश भर में निर्धारित आकार से बड़े औद्योगिक उद्यमों का कुल लाभ करीब 46.9 खरब युआन तक पहुँच गया, जो साल-दर-साल 0.9 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के औद्योगिक विभाग के मुख्य सांख्यिकीविद् यू वेनिंग ने कहा, "जनवरी से अगस्त तक, निर्धारित आकार से बड़े औद्योगिक उद्यमों का लाभ जनवरी से जुलाई तक साल-दर-साल 1.7 फीसदी की गिरावट से बढ़कर 0.9 प्रतिशत की वृद्धि पर पहुंच गया, जिससे इस साल मई से संचयी लाभ में लगातार गिरावट उलट गई।"

आंकड़ों से यह भी पता चला कि जनवरी से अगस्त तक, निजी उद्यमों का मुनाफा 3.3 प्रतिशत बढ़ा, जो निर्धारित आकार से बड़े सभी औद्योगिक उद्यमों के औसत स्तर से 2.4 प्रतिशत अधिक और जनवरी से जुलाई की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

