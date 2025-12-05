अन्तरराष्ट्रीय

नैरोबी में हुई 'शी चिनफिंग: द गवर्नेंस ऑफ चाइना' पर चीन-केन्या रीडर्स की मीटिंग

Dec 05, 2025, 01:21 PM

बीजिंग, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। हाल ही में चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय, चीन विदेशी भाषा ब्यूरो और केन्या में चीनी दूतावास द्वारा आयोजित 'शी चिनफिंग: द गवर्नेंस ऑफ चाइना' पर चीन-केन्या रीडर्स की मीटिंग केन्या की राजधानी नैरोबी में हुई। चीन और केन्या के अलग-अलग क्षेत्रों से लगभग 200 लोग शामिल हुए।

मौजूद चीनी और विदेशी मेहमानों ने कहा कि 'शी चिनफिंग: द गवर्नेंस ऑफ चाइना' का वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 1 से 4 से जुड़ा हुआ है और एक जैसा है, जो नए युग में चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग की विचारधारा के मुख्य विषय और वैज्ञानिक प्रणाली को पूरी तरह से दिखाता है। 'शी चिनफिंग: द गवर्नेंस ऑफ चाइना' पर पुस्तकों की सीरीज़ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीनी शैली के आधुनिकीकरण की उपलब्धियों और वैश्विक महत्व को गहराई से समझाने में मदद करती हैं।

यह चीन और केन्या के बीच, और चीन और अफ्रीका के बीच राष्ट्र-शासन के अनुभव के आदान प्रदान को गहरा करने, वैश्विक दक्षिण विकास सहमति बनाने और मानव जाति के साझा भविष्य के लिए एक समुदाय बनाने के लिए बहुत जरूरी है।

केन्या के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के महासचिव उमर ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में, चीन ने तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास और लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार के साथ, विकास में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। 'शी चिनफिंग: द गवर्नेंस ऑफ चाइना' सिर्फ भाषणों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ज्ञान का ढांचा और दार्शनिक अवधारणाएं भी है।

अर्थव्यवस्था, गरीबी कम करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इसकी जरूरी चर्चाएं केन्या को चुनौतियों का सामना करने में गाइडेंस देती हैं। केन्या चीन के साथ आधुनिकीरण में अनुभव के आदान प्रदान को और मजबूत करने, आम खुशहाली को बढ़ावा देने और दोनों देशों के लोगों को बेहतर फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

