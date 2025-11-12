नैरोबी में चाइना एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल शुरू

बीजिंग, 12 नवंबर (आईएएनएस)। केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित नैरोबी विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में 'चाइना एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल' का भव्य उद्घाटन हुआ।

समारोह में चीनी दूतावास के मंत्री-परामर्शदाता थांग च्यानचुन, केन्या फिल्म कमीशन के प्रतिनिधि, नैरोबी विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

उद्घाटन समारोह के दौरान कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के शिक्षकों और छात्रों ने लोकप्रिय चीनी एनिमेशन फिल्मों के क्लासिक थीम गीतों की प्रस्तुति दी। छात्रों ने चीनी एनिमेशन पर आधारित खेलों में भाग लेकर अपनी रचनात्मकता और उत्साह का परिचय दिया। कई छात्रों ने चीनी एनिमेटेड फिल्मों के साथ अपने यादगार अनुभव साझा किए, जिससे चीनी संस्कृति और सिनेमा के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी झलकी।

फेस्टिवल के पहले दिन चीनी एनिमेशन फिल्म ‘छांग आन: थ्री वंडरलैंड्स’ दिखाई गई। इस फिल्म ने छात्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने न केवल चीनी एनिमेशन की उत्कृष्ट तकनीकी गुणवत्ता को महसूस किया, बल्कि चीनी कविता, संस्कृति और ऐतिहासिक पात्रों के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि भी बढ़ी।

यह एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान केन्या के कई विश्वविद्यालयों के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में छात्रों और शिक्षकों के लिए चीन की कई चर्चित एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इनमें 'न्यू गॉड लिस्ट: यांग च्यान', 'आई एम व्हाट आई एम 2' और 'बूनी बियर्स: फ्यूचर रिबॉर्न' जैसी लोकप्रिय फिल्में शामिल हैं।

गौरतलब है कि यह फेस्टिवल चीन-केन्या संस्कृति और पर्यटन सीजन की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इसका आयोजन चीनी दूतावास, चाइना फिल्म आर्काइव और केन्या फिल्म कमीशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।

