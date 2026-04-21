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नेपाल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री, नेताओं और उद्योग जगत से की मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

काठमांडू, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर सोमवार को काठमांडू पहुंचे और नेपाल के राजनीतिक व कारोबारी नेताओं के साथ अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं।

यह नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की पहली यात्रा है। 5 मार्च को हुए चुनावों के बाद 27 मार्च को प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी।

अपने दौरे के पहले दिन पॉल कपूर ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो ने एक्स पर बताया कि इस बैठक में नई सरकार की प्राथमिकताओं और अमेरिका-नेपाल सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

नेपाल में सत्तारूढ़ आरएसपी प्रतिनिधि सभा में लगभग दो-तिहाई बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और इसके वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि, लामिछाने और कपूर के बीच हुई बातचीत के मुद्दों पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

अमेरिकी अधिकारी ने नेपाल के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) क्षेत्र के कई कारोबारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान नेपाल में अमेरिकी निवेश के अवसर बढ़ाने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग, साइबर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

अमेरिका नेपाल के डिजिटल ढांचे में बढ़ती रुचि दिखा रहा है और चीन की 5जी तकनीक को अपनाने को लेकर चिंता भी जता चुका है। फिलहाल नेपाल के दूरसंचार नेटवर्क में 4जी उपकरणों की आपूर्ति मुख्य रूप से चीनी कंपनी हुआवेई ने की है और देश में अभी 5जी सेवा शुरू नहीं हुई है।

नेपाल में अमेरिकी दूतावास के अनुसार, पॉल कपूर अपने दौरे के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों से भी मुलाकात कर अमेरिका-नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर देंगे।

--आईएएनएस

डीएससी

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