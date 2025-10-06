नेपाल: प्राकृतिक आपदाओं में 52 लोगों की मौत

काठमांडू, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेपाल में पिछले तीन दिनों में प्राकृतिक आपदाओं में 52 लोगों की मौत हो गई। सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

एपीएफ प्रवक्ता महानिदेशक कालीदास धौबाजी ने रविवार शाम समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून से उत्पन्न आपदाओं के कारण 52 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, सात लोग लापता हैं और 27 लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अकेले पूर्वी इलम जिले में भूस्खलन के कारण 38 लोगों की मौत हो गई।

मानवीय क्षति के अलावा, नेपाल को देश भर में भूस्खलन और बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे का भी नुकसान हुआ है।

नेपाल में निजी क्षेत्र के बिजली उत्पादकों के संगठन, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईपीपीएएन) के अनुसार, बाढ़ और भूस्खलन से 18 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें 13 चालू और 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे बिजली उत्पादन बाधित हुआ है।

आईपीपीएएन ने बताया कि 13 परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता 105.4 मेगावाट है, विभिन्न बुनियादी ढांचों को हुए नुकसान के कारण बंद हैं। नेपाल, जो जलविद्युत क्षमता में समृद्ध है, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के कारण इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।

जल विद्युत क्षमता से समृद्ध यह देश हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के कारण इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए भी खतरे का सामना कर रहा है।

ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में हुई बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नदी तट का कटाव, बाढ़ और जलप्लावन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नदी के किनारों पर लगभग 1,500 मीटर तटबंधों का क्षरण हुआ और लगभग 100 मिलियन रुपये का अनुमानित प्रारंभिक नुकसान हुआ।

मंत्रालय के अनुसार, बाढ़ के कारण कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी जलमग्न हो गईं।

जल विज्ञान और मौसम विभाग के अनुसार, लगातार बारिश के कारण बागमती, त्रिशूली, पूर्वी राप्ती, लालबकैया और कमला जैसी कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था, लेकिन अब धीरे-धीरे कम हो रहा है।

इसी तरह, सप्तकोशी नदी का जलस्तर रविवार दोपहर तक खतरे के स्तर से ऊपर था, और इसकी सहायक नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई थीं, लेकिन अब इनका जलस्तर भी घट रहा है।

कोशी नदी, जिसे अक्सर बिहार का दुख कहा जाता है, मानसून के दौरान बिहार में बाढ़ और जलभराव के कारण भारत के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

इस बीच, गृह मंत्रालय के अधीन मानसून प्रतिक्रिया कमान पोस्ट ने रविवार को मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने, मानसून से उत्पन्न आपदाओं से प्रभावित और विस्थापित व्यक्तियों के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य जारी रखने, और संबंधित एजेंसियों से प्रारंभिक प्रभावों और नुकसान के आंकड़े शीघ्र एकत्र करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया।

--आईएएनएस

पीएसके