नेपाल में शुरू हुई उबर की सेवाएं, दक्षिण एशिया में बढ़ाई मौजूदगी

काठमांडू, 5 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राइड-हेलिंग कंपनी उबर ने शुक्रवार को नेपाल में आधिकारिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू कर दीं। इसके साथ ही नेपाल दक्षिण एशिया में पिछले एक दशक के दौरान उबर का पहला नया बाजार बन गया है।

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कंपनी ने पिछले महीने काठमांडू घाटी में परीक्षण संचालन शुरू किया था और शुक्रवार को काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल में अपनी सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की।

नेपाल उबर के एशिया-प्रशांत क्षेत्र का 11वां बाजार बन गया है। कंपनी का मानना है कि दक्षिण एशिया उसके वैश्विक विस्तार की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नेपाल के राइड-हेलिंग बाजार में पहले से ही पथाओ, इनड्राइव और यांगो जैसी कंपनियां सक्रिय हैं। इसके अलावा कई स्थानीय सेवा प्रदाता भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

उबर के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के राइड्स विभाग के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डोमिनिक टेलर ने कहा कि वैश्विक ब्रांड होने के कारण कंपनी को नेपाल में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।

उन्होंने कहा कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री सीधे उबर की सेवाओं का उपयोग कर अपने होटल या गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

टेलर ने नेपाल को तेजी से विकसित हो रहा बाजार बताते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, शहरी परिवहन की बढ़ती जरूरतों और मजबूत पर्यटन उद्योग ने यहां नई संभावनाएं पैदा की हैं।

उन्होंने कहा, "दक्षिण एशिया में पिछले दस वर्षों के दौरान नेपाल हमारा पहला नया बाजार है। यह हमारे विकास सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है और हम नेपाल के परिवहन तंत्र का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं।"

नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उप मिशन प्रमुख चेलान ब्लिस ने कहा कि उबर का नेपाल में निवेश और सेवाएं शुरू करना देश की विकास यात्रा और नेपाली नागरिकों पर भरोसे का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि नेपाल में डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को अमेरिकी कंपनियां नई तकनीक, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर मजबूती दे रही हैं।

कंपनी के अनुसार, नेपाल में फिलहाल चार पहिया वाहनों के लिए उबर गो और उबर कंफर्ट, जबकि दोपहिया श्रेणी में उबर बाइक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उबर ने कहा कि नेपाल अब उसके उस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन गया है, जो 70 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इससे यात्रियों को एक ही ऐप के जरिए विभिन्न देशों और शहरों में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि उबर की सेवाएं पहले से इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में उपलब्ध हैं। कंपनी फिलहाल नेपाल में फ्लीट पार्टनर्स के माध्यम से संचालन कर रही है और भविष्य में वहां अपनी स्थानीय इकाई स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है।

--आईएएनएस

डीएससी