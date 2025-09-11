नेपाल में फंसे राजस्थान के पर्यटक, वीडियो जारी कर सुनाई आपबीती

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। नेपाल में जारी विद्रोह के बीच उदयपुर (राजस्थान) के 31 लोग वहां फंस गए हैं। ये सभी लोग तीर्थयात्रा पर निकले थे, जिसके तहत वे नेपाल स्थित पशुपति नाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे।

ये परिवार बुधवार को घर लौटने वाला था, लेकिन जेन-जी युवाओं द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के चलते हिंसा भड़क उठी और इनकी वापसी की उड़ान रद्द कर दी गई। ये सभी पर्यटक पोखरा शहर में दो दिनों से फंसे हुए हैं।

फंसे हुए परिवारों ने बताया कि वे डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हिंसक भीड़ को सार्वजनिक जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ करते देखा।

समूह में शामिल उदयपुर के भाजपा नेता अनिल सिंघल ने एक स्वयं-रिकॉर्ड किए वीडियो में जानकारी दी कि हालात नेपाल में चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा, “युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर यह आंदोलन खतरनाक रूप ले चुका है। जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। हालांकि, पर्यटक सुरक्षित हैं और नेपाली लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे।”

जानकारी के मुताबिक, जयपुर और उदयपुर से करीब 700 पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं।

समूह के एक अन्य सदस्य, भागवतीलाल मेनारिया, ने बताया कि मंगलवार सुबह पशुपति नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद वे लौट रहे थे, तभी हिंसा शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि वे वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज होते हुए नेपाल पहुंचे थे और कोलकाता और गंगासागर होते हुए उदयपुर लौटने वाले थे।

भारतीय दूतावास से संपर्क कर उन्हें होटल में ही रुकने और हालात सामान्य होने का इंतजार करने की सलाह दी गई है। जयपुर और भीलवाड़ा के पर्यटक भी वहीं होटल में ठहरे हुए हैं।

इससे पहले, सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मदद की गुहार लगाई। महिला ने कहा, “मैं भारतीय दूतावास से अनुरोध करती हूं कि हमारी मदद कीजिए। जितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कीजिए। प्रदर्शनकारी सबकुछ जला रहे हैं और पर्यटकों को भी नहीं बख्श रहे।”

