नेपाल में फिर से सड़क पर उतरे जेन जी, पीएम कार्की के पर्सनल सेक्रेटरी को लेकर मचा बवाल; इस्तीफे की मांग

Nov 26, 2025, 05:56 AM

नई दिल्ली, 26 नवंबर (आईएएनएस)। नेपाल में जेनरेशन जेड (जेन-जी) प्रोटेस्ट के दौरान भड़की हिंसा के बाद केपी ओली की सरकार गिरा दी गई थी। हालांकि, अगले साल की शुरुआत में वहां आम चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी भी हालात स्थिर नहीं हैं। चुनावी तामझाम से इतर नेपाल में जेन-जी फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के चीफ पर्सनल सेक्रेटरी आदर्श श्रेष्ठ की पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों को सेक्रेटेरिएट में नियुक्त किया गया है। नेपाली मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार इस नियुक्ति के खुलासे के बाद से जेनरेशन जी के नेताओं और जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया और आदर्श श्रेष्ठ के इस्तीफे की मांग की। जेन-जी ने नेपाल में एक बार फिर भाई-भतीजावाद का मुद्दा उठाया है।

वहीं पीएम सुशीला के कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में इस नियुक्ति को पारिवारिक कारणों से जरूरी बताया। सोशल मीडिया पर जेन-जी लीडर रक्ष्या बाम ने लिखा, "'पारदर्शिता और जवाबदेही' हमारी मुख्य मांगें थीं। सिविक सरकार को पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। आदर्श श्रेष्ठ को तुरंत ऑफिस से हटा देना चाहिए, और जो नियुक्ति उन्होंने भाई-भतीजावाद और फेवरेटिज्म को बढ़ावा देते हुए किए थे, उन्हें कैंसल कर देना चाहिए।"

इससे पहले भी नेपाल में हिंसा भड़की थी। जेन-जी के नेता और समर्थक लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। नेपाल के सिमारा में बीते 21 नवंबर को जेन-जी के युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली।

नेपाली मीडिया के अनुसार जेन जेड युवा शांति से विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी सीपीएन-यूएमएल के समर्थकों ने युवाओं पर हमला कर दिया। इस झड़प के बाद सिमारा में तनाव की स्थिति बन गई।

जितपुरसिमारा सब मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर राजन पौडेल ने नेपाली मीडिया को बताया कि जेन जेड रात करीब 10 बजे सिमारा में शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जेन जेड ग्रुप, बारा को लीड कर रहे सम्राट उपाध्याय और दूसरे लोग मौके पर मौजूद थे। हालांकि, यूएमएल कैडर ने सम्राट उपाध्याय और दूसरे लोगों को पीटा। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए।

हालात को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं दूसरी ओर सीपीएन-यूएमएल की बैठक में शामिल होने के लिए घटनास्थल पर पहुंचने वाले पार्टी के सीनियर लीडर्स एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए।

--आईएएनएस

केके/डीएससी

