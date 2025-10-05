नेपाल में भूस्खलन से 14 लोगों की मौत, चार पर्वतारोही लापता

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेपाली पुलिस ने 5 अक्टूबर को कहा कि हाल के दिनों में नेपाल में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आई है, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग लापता हैं।

नेपाली पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इलम जिले में भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और चार लापता हो गए।

इसके अलावा, बाढ़ के कारण रसुवा जिले में चार पर्वतारोही लापता हो गए।

नेपाल के अधिकांश हिस्सों में 3 अक्टूबर से लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

नेपाल सरकार ने लगातार बारिश से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए 4 से 6 अक्टूबर तक काठमांडू घाटी में वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

