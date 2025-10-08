नेपाल में भारी बारिश से तबाही: 51 की मौत, 47 घायल

बीजिंग, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के प्रयासों के बीच, मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जबकि 47 लोग घायल हुए हैं और 6 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि मृतकों में से 38 लोगों की जान भूस्खलन में गई, 10 लोग बाढ़ की चपेट में आकर मारे गए, जबकि 3 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई।

नेपाली सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से 15 काउंटी में फंसे 1,337 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कई इलाकों में सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और संचार सुविधाएं बाधित हैं। वहीं, भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई जलविद्युत स्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नेपाल के अधिकांश हिस्सों में 3 अक्टूबर से लगातार वर्षा हो रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/