अन्तरराष्ट्रीय

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, नए चेहरे शामिल

Oct 27, 2025, 06:30 AM

काठमांडू, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली नेपाल की अंतरिम सरकार ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए। प्रधानमंत्री के पास अभी भी कई मंत्रालयों का कार्यभार है।

उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता बबलू गुप्ता को युवा एवं खेल मंत्री नियुक्त किया। गुप्ता को जेनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक माना जाता है। दोनों ने राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के समक्ष पद की शपथ ली।

हालांकि, मंत्री पद के लिए दो अन्य नामों की चर्चा थी, लेकिन उन्हें रविवार के विस्तार में शामिल नहीं किया गया। जेनजी नेताओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री कार्की से जेनजी प्रतिनिधियों में से ही मंत्री नियुक्त करने का आग्रह किया था, क्योंकि पहले नियुक्त किए गए अधिकांश मंत्री पेशेवर थे।

12 सितंबर को जेनजी के विरोध प्रदर्शनों के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद से यह तीसरी बार है जब कार्की ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्की ने 14 सितंबर को अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया था, जिसमें तीन मंत्रियों को शामिल किया गया था: रमेशोर खनल को वित्त मंत्री, कुलमन घीसिंग को कई मंत्रालयों (भौतिक अवसंरचना और परिवहन, शहरी विकास और ऊर्जा) का प्रभार सौंपा गया, और ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री बनाया गया।

इससे पहले 22 सितंबर को उन्होंने चार नए मंत्रियों, अनिल कुमार सिन्हा, महाबीर पुन, मदन प्रसाद परियार, और जगदीश खरेल को विभिन्न विभागों का प्रभार सौंपकर दूसरा विस्तार किया।

सिन्हा तीन मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं, जबकि परियार कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं। खरेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख हैं।

अब भी प्रधानमंत्री कार्की द्वारा अपने मंत्रिमंडल का और विस्तार किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि उनके पास विदेश, पर्यटन, रक्षा, जल आपूर्ति, श्रम और महिला एवं बाल विकास सहित कई प्रमुख मंत्रालयों का कार्यभार है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

