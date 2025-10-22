अन्तरराष्ट्रीय

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आगामी चुनावों पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात की

Oct 22, 2025, 06:05 AM

काठमांडू, 21 अक्टूबर (आईएएनएस) नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक महीने से अधिक समय पहले सरकार का प्रमुख नियुक्त होने के बाद मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की।

अगले साल 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा के लिए नए चुनावों की घोषणा के बावजूद सरकार द्वारा बातचीत शुरू न करने की प्रमुख राजनीतिक दलों की शिकायतों के बीच, प्रधानमंत्री कार्की ने पार्टी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

8 और 9 सितंबर को हुए घातक जनजातीय विरोध प्रदर्शनों के बाद, जिसमें अशांति से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 76 लोगों की मौत हो गई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे 12 सितंबर को कार्की के लिए नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया।

जनजातीय नेताओं की मांगों के अनुसार, उन्होंने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल से प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की, जिन्होंने बाद में निचले सदन को भंग कर दिया और नए चुनावों की तारीख तय की।

हालांकि, प्रधानमंत्री कार्की ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उनकी सरकार का मुख्य कार्य छह महीने के भीतर चुनाव कराना है, लेकिन राजनीतिक दलों—जिनके चुनाव लड़ने की उम्मीद है—के साथ बातचीत न करने पर पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए हैं।

इससे पहले, 10 अक्टूबर को, उन्होंने राष्ट्रपति पौडेल द्वारा राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें राष्ट्रपति ने उनसे चुनावों में भाग लेने से पीछे न हटने का आग्रह किया था।

प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्की ने राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में देरी के कारणों को स्पष्ट किया।

उन्होंने कहा, "राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में समय लगा क्योंकि सरकार जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान करने, विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज कराने, शहीदों के शवों का अंतिम संस्कार करने और उनके परिवारों के पुनर्वास में व्यस्त थी।"

उन्होंने आगे कहा कि कुछ जनरेशन जेड युवा शुरू में राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के खिलाफ थे, लेकिन राष्ट्रपति पौडेल ने बातचीत का रास्ता खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय भद्र खनल ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित थी।

बैठक के दौरान, पार्टी नेताओं ने विशेष रूप से अनुकूल चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चिंता जताई। जवाब में, प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। आइए, मतदान केंद्रों में जाएँ और चुनावों को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएँ।"

पार्टी नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों ने लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद को बरामद करने में सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की है, साथ ही जनरेशन जेड (जेन-जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान भागे कैदियों को वापस पकड़ने में भी सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की है, और चेतावनी दी है कि इनका इस्तेमाल चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है।

पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1,200 से ज़्यादा राइफलें और पिस्तौलें और लगभग 1,00,000 राउंड गोला-बारूद लूट लिया गया। इसी तरह, लगभग 15,000 कैदी जेलों से भाग गए, और कुछ कथित तौर पर फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। अधिकांश हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं, और हज़ारों फरार अपराधी अभी भी फरार हैं।

प्रधानमंत्री सचिवालय ने मंत्री जगदीश खरेल के हवाले से बताया कि मंगलवार की बैठक के दौरान, विशेष रूप से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) या सीपीएन (यूएमएल) के नेताओं ने सरकार की चुनाव कराने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया।

पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली यूएमएल, भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल करने पर ज़ोर दे रही है और तर्क दे रही है कि इसका विघटन असंवैधानिक है।

रविवार को संपादकों के साथ बातचीत के दौरान, पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार का, अपने सार्वजनिक आश्वासनों के बावजूद, चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है।

प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (यूएमएल) और सीपीएन (माओवादी केंद्र) सहित सात राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता बातचीत के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुँचे। हालाँकि, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल (प्रचंड) सहित इन दलों के शीर्ष नेता बैठक में शामिल नहीं हुए।

--आईएएनएस

डीकेपी/

