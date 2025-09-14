अन्तरराष्ट्रीय

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के सम्बंध में चीन की प्रतिक्रिया

Sep 14, 2025, 06:38 PM

बीजिंग, 14 सितंबर (आईएएनएस)। पेइचिंग समयानुसार 14 सितंबर को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन पूर्व नेपाली मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को 12 सितंबर को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई देता है।

इस प्रवक्ता ने कहा कि चीन और नेपाल के बीच दीर्घकालिक पारंपरिक मित्रता है। चीन ने हमेशा नेपाली जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए विकास पथ का सम्मान किया है। चीन नेपाल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान व सहयोग को बढ़ाने और चीन-नेपाल संबंधों का निरंतर विकास करने के लिए हर प्रयास करने को तैयार है।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

