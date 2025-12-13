Nanjing Massacre Memorial : नानचिंग नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक समारोह आयोजित

बीजिंग: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी(सीपीसी) की केंद्रीय समिति और चीनी राज्य परिषद ने 13 दिसंबर की सुबह चीन के च्यांगसू प्रांत की राजधानी नानचिंग में 2025 नानचिंग नरसंहार के पीड़ितों की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक समारोह आयोजित किया। सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी केंद्रीय समिति के संगठन विभाग के निदेशक शी थाइफेंग ने इसमें भाग लिया और भाषण दिया।

यह स्मारक समारोह जापानी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए नानचिंग नरसंहार के पीड़ितों के स्मारक हॉल के असेंबली स्क्वायर पर आयोजित किया गया। वातावरण गंभीर और सम्मानजनक था, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ था। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 8,000 प्रतिनिधि अपने सीने पर सफेद फूल बांधे हुए मौन खड़े थे।

शी थाइफेंग ने अपने भाषण में कहा कि आज हम नानचिंग नरसंहार के निर्दोष पीड़ितों, जापानी आक्रमणकारियों द्वारा बेरहमी से मारे गए सभी देशवासियों, चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध में विजय के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले क्रांतिकारी शहीदों और राष्ट्रीय नायकों, तथा जापानी हमलावरों का विरोध करने में चीनी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और अपने जीवन का बलिदान देने वाले उन अंतरराष्ट्रीय योद्धाओं और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सभा शांतिपूर्ण विकास के मार्ग के प्रति चीनी जनता की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है, और हम सब मिलकर इतिहास को याद करते हैं, अपने शहीदों की स्मृति को संजोते हैं, शांति को महत्व देते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं।

शी थाइफेंग ने इस बात पर जोर दिया कि ऐतिहासिक स्मृतियां हमारे हृदयों में गहराई से अंकित हैं, और समय की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आज, चीन के आधुनिकीकरण ने एक भव्य परिदृश्य और एक अतुलनीय उज्ज्वल भविष्य प्रस्तुत किया है। चीनी राष्ट्र अदम्य गति से अपने महान पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है। हमें शी चिनफिंग पर केंद्रित पार्टी केंद्रीय समिति के आसपास और अधिक एकजुट होना चाहिए, नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, जापान के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध की महान भावना को जोरदार ढंग से बढ़ावा देना चाहिए, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चीनी शैली के आधुनिकीकरण के माध्यम से एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के महान कार्य को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और मानव शांति और विकास के महान कार्य में अधिक योगदान देना चाहिए।

27 फरवरी, 2014 को 12वीं चीनी राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के 7वें सत्र ने कानून के माध्यम से 13 दिसंबर को नानचिंग नरसंहार के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में स्थापित करने का निर्णय पारित किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस