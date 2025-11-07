अन्तरराष्ट्रीय

Nancy Pelosi Retirement : अमेरिकी सदन की पहली महिला स्पीकर रहीं नैंसी पेलोसी ने बताया कब लेंगी राजनीति से संन्यास!

Nov 08, 2025, 07:51 AM
वाशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर और देश की सबसे प्रभावशाली महिला राजनेताओं में से एक नैंसी पेलोसी ने कांग्रेस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह 2026 के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी और सार्वजनिक जीवन से धीरे-धीरे विदा लेंगी।

पेलोसी, जिन्होंने 1987 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को जिले से कांग्रेस में प्रवेश किया था, लगभग चार दशकों तक अमेरिकी राजनीति की एक प्रमुख आवाज बनी रहीं। वह अमेरिकी इतिहास में पहली महिला स्पीकर बनीं और दो बार इस पद पर रहीं पहले 2007 से 2011 तक और फिर 2019 से 2023 तक। उन्होंने न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा बनीं, बल्कि अमेरिकी विधायी व्यवस्था में शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक भी रहीं।

85 वर्षीय पेलोसी ने एक वीडियो संदेश में संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, लेकिन पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले वर्ष उन्होंने हाउस डेमोक्रेटिक नेतृत्व की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सक्रिय बनी रहीं।

उन्होंने कहा, “मैंने पूरी देशभक्ति और गर्व के साथ दुनिया भर में अपने शहर और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं हाउस में अपने साथियों से हमेशा कहती हूं कि उन्होंने मुझे कोई भी टाइटल दिया हो, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है कि मैं हाउस फ्लोर पर खड़ी होकर कहूं, ‘मैं सैन फ्रांसिस्को के लोगों के लिए बोल रही हूं’।”

दशकों तक उन्होंने न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित रखा, बल्कि राष्ट्रपति ओबामा के अफोर्डेबल केयर एक्ट से लेकर राष्ट्रपति बाइडेन के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जैसे प्रमुख विधेयकों को पारित कराने में निर्णायक भूमिका निभाई।

पेलोसी का यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिकी कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव की मांग तेज हो चुकी है। उनके प्रस्थान के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी में नेतृत्व की नई दौड़ शुरू होने की संभावना है। कैलिफोर्निया में उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई युवा और अनुभवी नेता अब आगे आने की तैयारी कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

