नामीबिया की राजधानी में शून्य उत्सर्जन सप्ताह का शुभारंभ

विंडहोक, 16 सितंबर (आईएएनएस)। नामीबिया की राजधानी विंडहोक ने जलवायु परिवर्तन के नुकसान और कम कार्बन उत्सर्जन से होने वाले फायदे को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। आधिकारिक तौर पर शून्य उत्सर्जन सप्ताह 2025 का आगाज किया गया।

सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी, एक पर्यावरण वीडियो जागरूकता प्रतियोगिता, साइकिलिंग उपकरण उपहार, एक कॉर्पोरेट ट्रिविया चुनौती और शहर भर में कार-मुक्त दिवस शामिल हैं।

इन विशिष्ट अभियानों के जरिए, विंडहोक अपने निवासियों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहने की सीख दे रहा है।

अपने स्वागत भाषण में, विंडहोक शहर में शहरी और परिवहन नियोजन के रणनीतिक कार्यकारी, पियरे वैन रेंसबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि शून्य उत्सर्जन सप्ताह का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रुझानों का अनुसरण करना नहीं, बल्कि शहर के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना है, जिनमें परिवहन से संबंधित उत्सर्जन, भीड़भाड़ और शहरी वायु गुणवत्ता शामिल हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने वैन रेंसबर्ग के हवाले से कहा, "परिवहन वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 25 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें वाहनों का योगदान 70 प्रतिशत है।" उन्होंने निवासियों को स्थायी परिवहन वाले भविष्य की कल्पना करने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के अलावा साइकिलिंग और पैदल चलने जैसे ग्रीन ऑप्शन्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस पहल के तहत, नगरपालिका ने अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सामान्य बनाने और पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में मदद करेगा।

विंडहोक के मेयर, नदेशीहाफेला लारंडजा ने कहा कि यह उपलब्धि शहर की जलवायु-अनुकूल विकास, सतत गतिशीलता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पिछले हफ्ते, नामीबिया ने हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना का ऐलान किया था। गुरुवार को राजधानी विंडहोक में 75 से ज्यादा देशों के 1,500 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने के बाद ग्लोबल अफ्रीकी हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का समापन हुआ।

नामीबिया के हरित हाइड्रोजन आयुक्त जेम्स मन्युपे ने प्रतिनिधियों से कहा, "हम नामीबिया के लगभग 1.7 बिलियन डॉलर के हिस्से को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम अब अपने देश लाना चाहते हैं और अपनी परियोजनाओं में लगाना शुरू करना चाहते हैं। नामीबिया अब सपनों के दायरे से आगे निकल गया है। अब वह निर्माण, उत्पादन और कार्यान्वयन शुरू कर रहा है।"

'कार्य में महत्वाकांक्षा: अफ्रीका की हरित औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक मंत्री, 125 विशेषज्ञ, वित्तपोषक, परियोजना विकासकर्ता और युवा प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने अफ्रीका भर में वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक लाभों और 50 से अधिक बैंक योग्य हाइड्रोजन परियोजनाओं पर चर्चा की।

