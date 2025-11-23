नाइजीरिया में अपहरण: दावा, '227 नहीं 315 को स्कूल से किया गया अगवा'

मैदुगुरी, नाइजीरिया, 22 नवंबर (आईएएनएस)। नाइजीरिया के एक कैथोलिक स्कूल से 300 से ज्यादा बच्चों को स्टाफ समेत अगवा किया गया है। पहले ये संख्या 227 बताई गई थी। इसे अब तक की सबसे बुरी 'मास किडनैपिंग' कहा जा रहा है।

क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (सीएएन) ने शनिवार को कहा कि उसने "वेरिफिकेशन एक्सरसाइज" के बाद, शुक्रवार को नाइजर राज्य के सेंट मैरी स्कूल से अगवा किए गए लोगों का अपना अनुमान 227 से बढ़ाकर 315 कर दिया है।

एक बयान में कहा, "अब यह 303 छात्र और 12 शिक्षक हो गए हैं, जिससे अगवा किए गए लोगों की कुल संख्या 315 हो गई है।" नए आंकड़े में 88 छात्र शामिल हैं जिन्हें भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया था।

यह किडनैपिंग नाइजीरिया में हथियारबंद ग्रुप और इस्लामी बागियों के हमलों में बढ़ोतरी के बीच हुई है, जो तब से कड़ी जांच के दायरे में है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने ईसाइयों के साथ बर्ताव को लेकर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी।

रॉयटर्स के मुताबिक अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो स्कूल से पकड़े गए लोगों की बदली हुई संख्या 2014 में चिबोक में बोको हराम द्वारा किडनैप की गई 276 स्कूली लड़कियों से ज्यादा हो जाएगी।

नाइजर राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल ने उस निर्देश को नजरअंदाज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि हमलों की ज्यादा आशंका के कारण बोर्डिंग स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए।

लेकिन नाइजर में सीएएन के चेयरमैन रेवरेंड बुलस दाऊवा योहाना ने कहा कि शुक्रवार रात स्कूल जाने के बाद ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी।

उन्होंने बयान में कहा, "हम सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर यह पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचाया जाए और सुरक्षित वापस लाया जाए।"

केंद्र सरकार ने लगभग 50 फेडरल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है, और कुछ राज्यों में पब्लिक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। शुक्रवार को हुई मास किडनैपिंग इस हफ्ते अकेले नाइजीरिया में तीसरी ऐसी घटना थी। सोमवार को, केब्बी राज्य के एक बोर्डिंग स्कूल से 25 स्कूली लड़कियों को अगवा कर लिया गया था, जबकि बुधवार को क्वारा राज्य के एक चर्च पर हुए हमले में बंदूकधारियों ने 38 श्रद्धालुओं को अगवा किया था।

--आईएएनएस

केआर/