नाइजीरिया के बोर्डिंग स्कूल पर हमला, बंदूकधारियों ने 25 छात्राओं को किया अगवा

Nov 18, 2025, 06:14 AM

अबुजा (नाइजीरिया), 17 नवंबर (आईएएनएस)। नाइजीरिया के एक बोर्डिंग स्कूल पर बंदूकधारियों ने हमला कर 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाइजीरिया के केब्बी में इस वारदात को अंजाम दिया गया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार रविवार देर रात एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में सशस्त्र डाकुओं ने अत्याधुनिक हथियारों संग धावा बोल वाइस प्रिंसिपल की हत्या कर दी और 25 छात्राओं का अपहरण कर लिया। 'वैनगार्ड न्यूज आउटलेट' ने बताया कि केब्बी राज्य के डैंको/वासागु क्षेत्र के अंतर्गत मागा के माध्यमिक विद्यालय पर हमला किया गया था।

पुलिस जनसंपर्क अधिकारी नफीउ अबुबकर कोटारकोशी ने सोमवार को एक बयान जारी किया। बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमलावरों ने सुबह लगभग 4:00 बजे स्कूल पर धावा बोला और दाखिल होते ही गोलीबारी शुरू कर दी।

पीपीआरओ ने कहा, "स्कूल में तैनात पुलिस की सामरिक इकाइयों ने उनसे मुठभेड़ की।" "दुर्भाग्य से, संदिग्ध डाकू पहले ही स्कूल की बाड़ फांदकर घुस आए थे और पच्चीस छात्रों को उनके छात्रावास से अगवा करके किसी अज्ञात स्थान पर ले गए थे।"

उन्होंने पुष्टि की कि एक कर्मचारी, हसन मकुकू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे कर्मचारी, अली शेहू के दाहिने हाथ में गोली लगी है।

अबु बकर ने कहा कि कमांड ने आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने और अपहृत लड़कियों को बचाने के लिए सैन्य कर्मियों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस सामरिक दस्तों को तुरंत तैनात किया। उन्होंने आगे कहा , " पुलिस फिलहाल अपहृत छात्राओं को बचाने और संभवतः इस नृशंस कृत्य के दोषियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से डाकुओं के रास्तों और आस-पास के जंगलों की तलाशी ले रहे हैं।"

पंच न्यूज के अनुसार राज्यपाल के मुख्य प्रेस सचिव अहमद इदरीस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है। इदरीस ने बताया, "अपहृत छात्रों की सही संख्या की पुष्टि अभी भी की जा रही है।"

--आईएएनएस

केआर/

