नई दिल्ली में इमाम अली की याद में 11 मार्च को बंद रहेगा ईरान का दूतावास

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी 11 मार्च को इमाम अली (पीबीयूएच) की शहादत की सालगिरह के मौके पर बंद रहेगी। रेगुलर वर्किंग आवर्स अगले वर्किंग-डे से फिर से शुरू होंगे।

इमाम अली की याद में बुधवार को ईरान सहित कई जगहों पर दूतावास बंद रहेंगे।

भारत में नई द‍िल्‍ली स्‍थित ईरान की एम्बेसी में मंगलवार को भी अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक बुक पर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी का दौरा किया और तेहरान पर अमेर‍िका-इजरायल की संयुक्‍त एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक बुक पर हस्ताक्षर किए।

इस दौरान उनके साथ जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय मौजूद थे।

एनसी के प्रवक्ता ने कहा कि डेलीगेशन ने भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के डिप्टी एम्बेसडर से भी मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

एनसी के प्रवक्ता ने कहा, "फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी का दौरा किया और ईरान के स्पिरिचुअल और सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत पर शोक बुक पर साइन किए और जम्मू-कश्मीर के लोगों ने दिल से हमदर्दी और संवेदनाएं जाहिर कीं।"

इससे एक द‍िन पहले सोमवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती भी ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर दुख जताने के लिए ईरानी एम्बेसी पहुंची थीं।

बता दें कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की खबर यहां पहुंचने के तुरंत बाद कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

घाटी में शिया मुसलमानों ने ईरान पर अमेर‍िका-इजरायली की एयर स्ट्राइक और ईरानी लीडर की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

