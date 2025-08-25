अन्तरराष्ट्रीय

नई दिल्ली : फिजी के प्रधानमंत्री राबुका करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 07:35 AM

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। फिजी के प्रधानमंत्री सिटीवेनी लिगामामादा राबुका इन दिनों भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। यह उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है। सोमवार को वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन करेंगे।

प्रधानमंत्री राबुका अपनी पत्नी सुलुएती राबुका और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में फिजी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातू एंटोनियो लालाबालावु और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री राबुका भारतीय विदेश मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में “ओशन ऑफ पीस” शीर्षक से व्याख्यान भी देंगे। इसमें वे क्षेत्रीय स्थिरता, भारत-प्रशांत संबंध और समुद्री सहयोग के महत्व पर अपने विचार रखेंगे।

अपनी आधिकारिक मुलाकातों के अलावा, वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उनका यह दौरा भारत और फिजी के बीच रिश्तों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इससे पहले अगस्त 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू फिजी गई थीं और वहां की संसद को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों और साझा मूल्यों पर जोर दिया था।

प्रधानमंत्री राबुका रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे। उनका स्वागत केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने किया।

यह उच्चस्तरीय यात्रा जुलाई 2025 में फिजी की राजधानी सुवा में हुई छठी विदेश कार्यालय वार्ता (एफओसी) के बाद हो रही है। उस बैठक में दोनों देशों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, व्यापार, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने किया था, जबकि फिजी की ओर से विदेश मामलों की स्थायी सचिव रायजेली तागा ने प्रतिनिधित्व किया था।

प्रधानमंत्री राबुका की यह यात्रा भारत की "एक्ट ईस्ट" और "इंडो-पैसिफिक" नीति को और मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...