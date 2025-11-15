नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति के विकास पर शी चिनफिंग का आलेख जारी

बीजिंग, 15 नवंबर (आईएएनएस)। 16 नवंबर को प्रकाशित होने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी की मुख पत्रिका छ्योशी के नए अंक में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग का एक अहम आलेख जारी होगा, जिसका शीर्षक स्थानीय स्थिति के मुताबिक नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति का विकास करना है।

इस आलेख में बल दिया गया कि नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति में सृजन नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है। वह पारंपरिक आर्थिक वृद्धि का तरीका और उत्पादन शक्ति के विकास का रास्ता छोड़ता है। उसकी हाई टेक, उच्च कुशलता और उच्च गुणवत्ता की विशेषताएं हैं, जो नए विकास की अवधारणा से मेल खाती है। वह तकनीकों में क्रांतिकारी ब्रेकथ्रू, उत्पादक तत्वों के सृजनात्मक बंटवारे और व्यवसायों के गहरे परिवर्तन से पैदा हुआ है। सर्वांगीण तत्वों की उत्पादक शक्ति में बड़ी उन्नति उसका केंद्रीय प्रतीक है। उसका मर्म प्रगतिशील उत्पादक शक्ति है।

इस आलेख में कहा गया कि वैज्ञानिक व तकनीकी सृजन और व्यावसायिक सृजन नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति के विकास का बुनियादी रास्ता है। नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति से मेल खाने वाले उत्पादक संबंध को संपूर्ण बनाया जाना चाहिए।

इस आलेख में बल दिया गया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना में स्थानीय स्थिति के मुताबिक नई किस्म वाली उत्पादक शक्ति के विकास को अधिक प्राथमिक रणनीतिक स्थान पर रखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक व तकनीकी सृजन के नेतृत्व में वास्तविक अर्थव्यवस्था पर आधारित रहकर आधुनिक व्यवसाय व्यवस्था के निर्माण को गति देनी चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

