अन्तरराष्ट्रीय

निंगपो में 15 से 19 अप्रैल तक होगा सीएमजी फिल्म संस्कृति कार्निवल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 04, 2026, 04:06 PM

बीजिंग, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के फिल्म संस्कृति कार्निवल को लेकर 3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। चीनी राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन के मार्गदर्शन में यह कार्निवल 15 से 19 अप्रैल तक दक्षिण-पूर्वी चीन के चच्यांग प्रांत के निंगपो शहर में आयोजित किया जाएगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्निवल की विषयवस्तु और नई विशेषताओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि अनुभव आधारित अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए यह आयोजन 'सिनेमा संस्कृति', 'फिल्म उद्योग संस्कृति' और 'फिल्म प्लस सांस्कृतिक पर्यटन' पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत पांच अभिनव गतिविधि अनुभाग शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य एक व्यापक फिल्म संस्कृति महोत्सव तैयार करना और 'फिल्म प्लस' उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना है।

जानकारी के अनुसार, इन पांच गतिविधि अनुभागों में 'सिनेमा संस्कृति का संवर्धन और उद्योग जगत की आदर्श मिसालें', 'रील व्यू, रियल जर्नीज', 'सप्ताहांत में एक साथ फिल्में देखने का आनंद', 'फिल्म उद्योग निर्माण का अनुभव' और 'फिल्मों के माध्यम से अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का आनंद' शामिल हैं।

इन गतिविधियों के जरिए देश-विदेश के लोगों में चीन के प्रति समझ और जानकारी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दर्शकों को ऑनलाइन देखने से लेकर ऑफलाइन अनुभव तक का समग्र अनुभव मिलेगा और चीनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएमजी के प्रतिनिधियों के अलावा चीन साहित्यिक और कला मंडलों के संघ, राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन, चीन फिल्म संघ सहित विभिन्न क्षेत्रों के अतिथि भी मौजूद रहे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...