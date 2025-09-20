अन्तरराष्ट्रीय

नए युग में शिनच्यांग के शासन में सीपीसी की रणनीति का सफल अभ्यास शीर्षक श्वेत पत्र जारी

Sep 20, 2025, 06:58 AM

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने 19 सितंबर को नए युग में शिनच्यांग के शासन में सीपीसी की रणनीति का सफल अभ्यास शीर्षक श्वेत पत्र जारी किया।

प्रस्तावना और निष्कर्ष के अलावा श्वेत पत्र के कुल दस भाग हैं। इनमें इतिहास में शिनच्यांग पर शासन करने में केंद्र सरकार की अवधारणा और अनुभव, सीपीसी की शिनच्यांग पर शासन की शानदार यात्रा, नए युग में शिनच्यांग के शासन पर सीपीसी की रणनीति से शिनच्यांग पर शासन की नई स्थिति की शुरुआत, सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालिक शांति का मजबूत आधार, चीनी राष्ट्र समुदाय के निर्माण की प्रगति, लोकतंत्र और कानून के शासन का निर्माण, उच्च गुणवत्ता वाले विकास और उच्च स्तरीय खुलेपन का मिश्रित विकास, सांस्कृतिक विकास में व्यापक उपलब्धियां, लोगों की आजीविका और कल्याण में निरंतर सुधार और शिनच्यांग के निर्माण के लिए मजबूत ताकत शामिल हैं।

श्वेत पत्र में कहा गया है कि इस साल शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। भविष्य में चीनी शैली के आधुनिकीकरण की महान यात्रा में नए युग में शिनच्यांग के शासन पर सीपीसी की रणनीति की भूमिका और स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी और इसका ज्यादा समृद्ध विकास होगा। नए युग में शिनच्यांग के शासन पर सीपीसी की रणनीति के निर्देश में चीन के शिनच्यांग में विकास का रास्ता और विशाल होगा। चीन के शिनच्यांग का भविष्य और उज्जवल होगा।

