नए युग में चीनी महिला कार्य ने हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धियां : हुआंग श्याओवे

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में 13 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन से पूर्व, अखिल चीन महिला संघ की उपाध्यक्ष हुआंग श्याओवे ने चाइना मीडिया ग्रुप को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि नए युग में चीनी महिला कार्य ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय से व्यापक प्रशंसा मिली है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन विश्व में लैंगिक समानता के प्रबल समर्थकों में अग्रणी है और इसे चीनी आधुनिकीकरण का एक अहम घटक मानता है।

हुआंग श्याओवे ने बताया कि महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए देश में सौ से अधिक कानूनों और नियमों से गठित एक सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके परिणामस्वरूप चीनी महिलाओं के सुख और सुरक्षा का स्तर ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। गरीबी उन्मूलन में 69 करोड़ महिलाएं पूरे राष्ट्र के साथ प्रारंभिक तौर पर समृद्ध समाज में शामिल हुईं, महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 80.9 वर्ष तक पहुंची और प्राथमिक शिक्षा में बालकों-बालिकाओं के बीच का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य और पेंशन सुरक्षा व्यवस्था में भी महिलाओं को पूर्ण कवरेज प्राप्त है, जिससे वे आधुनिक निर्माण की उपलब्धियों में पुरुषों के साथ समान रूप से भागीदार बन रही हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 45.8 प्रतिशत है, जबकि डिजिटल व्यापार और लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में उनका अनुपात एक-तिहाई है। राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा और चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति में महिलाओं की प्रतिनिधि संख्या भी अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड है।

हुआंग श्याओवे ने यह भी उल्लेख किया कि चीन वैश्विक महिला कार्य के शासन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। चीन ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौतों को दृढ़ता से लागू किया, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन आयोजित किया, और 20 से अधिक देशों में महिला-सशक्तीकरण परियोजनाओं में भाग लिया। इसके अलावा, 180 से अधिक देशों एवं क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक महिला प्रतिभाएं तैयार की गईं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 1,200 से अधिक महिला अधिकारियों एवं सैनिकों को भेजा गया।

उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि ये उपलब्धियां साबित करती हैं कि चीन न केवल पुरुष-महिला समानता और महिला के सर्वांगीण विकास का समर्थन करता है, बल्कि एक सक्रिय कार्यान्वयनकर्ता, योगदानकर्ता और वैश्विक महिला कार्य को आगे बढ़ाने वाला भी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/