Military Incident : अमेरिका ने माना कुवैत में 'फ्रेंडली फायर' हादसे का शिकार हुए तीन लड़ाकू विमान

वाशिंगटन: अमेरिका ने कुवैत में फ्रेंडली फायर हादसे की पुष्टि की है। यूएस मिलिट्री के अनुसार कुवैत ने गलती से तीन अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था।

कुवैत पहले ही इसकी पुष्टि कर चुका है। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। एक वायरल वीडियो में विमान को गिरते और पायलट को बचकर पैराशूट से उतरते देखा गया था।

इसके बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि "अमेरिका के कई लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हुए हैं।" हालांकि इसकी वजह क्या रही या फिर किसने इन्हें मार गिराया, इसको लेकर कुछ बताया नहीं गया था।

यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, “एपिक फ्यूरी को जवाब देने के इरादे से उड़ान भर रहे तीन यूएस-15ई स्ट्राइक ईगल कुवैत के ऊपर एक फ्रेंडली फायर का शिकार हो गए।”

सीईएनटीसीओएम का कहना है कि “एक्टिव लड़ाई के दौरान ईरानी एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाते समय यूएस एयर फोर्स के फाइटर जेट को कुवैती एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराया।”

कमांड ने दावा किया, "सभी छह एयरक्रू सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है।”

बयान में आगे कहा गया है, “हम कुवैती डिफेंस फोर्स की कोशिशों और हमारे अभियान को मिल रही मदद के लिए उनके आभारी हैं।”

इससे पहले कुवैती रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार सुबह कई अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, लेकिन क्रू पूरी तरह सुरक्षित है।

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने तुरंत सर्च और रेस्क्यू प्रोसेस शुरू किया। क्रू को बाहर निकाला गया और जरूरी मेडिकल केयर देने के लिए अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। सबकी हालत स्थिर बनी हुई है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिकी सेनाओं के साथ पूरा तालमेल बिठाकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि संबंधित अधिकारी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस