Mexico Drug Cartel Violence : मेक्सिको में ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन के बाद तनाव, भारतीय दूतावास ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो को मेक्सिकन सिक्योरिटी फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इन सबके बीच मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है।

मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेक्सिको में सभी भारतीय नागरिकों को प्यार: सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहे हैं और उनकी वजह से सड़कें जाम हैं और आपराधिक गतिविधि हो रही है। इसलिए जलिस्को स्टेट (प्यूर्टो वालार्टा, चपाला और ग्वाडलहारा के इलाके), तमाउलिपास स्टेट (रेनोसा और दूसरी म्युनिसिपैलिटी के इलाके), मिचोआकन स्टेट, गुएरेरो स्टेट और न्यूवो लियोन स्टेट के इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक वहीं रहना चाहिए।"

भारतीय लोगों को दूतावास ने निर्देश दिए हैं, "ये काम करें: कानून लागू करने वाली गतिविधि वाले इलाकों में जाने से बचें, अपने आस-पास का ध्यान रखें, घर में रहें और बाहर गैर-जरूरी गतिविधि कम करें। अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें।"

इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने मदद के लिए नंबर भी जारी किया और कहा, "स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और इमरजेंसी में 911 पर कॉल करें। भीड़ से बचें। अपने परिवार और दोस्तों को फोन, टेक्स्ट और सोशल मीडिया के जरिए अपनी लोकेशन और सेहत के बारे में बताते रहें। मदद के लिए कृपया भारतीय दूतावास से +52 55 4847 7539 पर संपर्क करें।"

इसके अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अपने लोगों को लेकर अलर्ट और संपर्क के लिए टेलीफोन नंबर जारी किया है। यूएएस और कनाडा से कॉल करने वालों के लिए 1-888-407-4747 और मेक्सिको समेत विदेश से कॉल करने वालों के लिए +1 202-501-4444 नंबर जारी किया गया है।

बता दें, अमेरिका लंबे समय से मेक्सिको पर ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में इस कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा है। बीते कुछ महीनों में अमेरिकी सरकार ने मैक्सिको पर कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का दबाव डाला है। हालांकि, मैक्सिकन नेताओं ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य दखल से इनकार कर दिया था।

--आईएएनएस