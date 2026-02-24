अन्तरराष्ट्रीय

Mexico Cartel Violence : मोस्ट वांटेड कार्टेल नेता एल मेंचों की हत्या से मेक्सिको में मची अफरा-तफरी

एल मेंचो की मौत के बाद मेक्सिको में कार्टेल हिंसा और अमेरिकी अलर्ट
Feb 24, 2026, 08:59 AM
वॉशिंगटन: मेक्सिको में ड्रग्स माफिया और मोस्ट वांटेड कार्टेल लीडर एल मेंचों की हत्या से पूरे देश में हिंसा फैल गई है। मेंचो की हत्या के विरोध में देशभर के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा देखने को मिल रही है। हाईवे जाम हो गए हैं, गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं और प्यूर्टो वालार्टा समेत रिसॉर्ट शहरों में अमेरिकी टूरिस्ट फंस गए हैं।

जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के प्रमुख नेमेसियो एल मेंचो ओसेगुएरा सर्वेंटेस रविवार को एक मैक्सिकन मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि मेक्सिको के इस ऑपरेशन में यूएस इंटेलिजेंस ने मदद की थी।

वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि “यह सीआईए इंटेलिजेंस की वजह से हुआ।”

मेक्सिको के रक्षा सचिव रिकार्डो ट्रेविला ट्रेजो ने कहा कि ऑपरेशन में कार्टेल के आठ सदस्य मारे गए। इस हत्या से एक कोऑर्डिनेटेड बदला लिया गया।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, कार्टेल ने रविवार को सुरक्षा बलों को अपनी ताकत का एहसास तब कराया जब बंदूकधारियों ने पूरे मेक्सिको में सड़कें बंद कर दीं और गाड़ियों को जला दिया, जिससे प्यूर्टो वालार्टा समेत आसमान में धुएं का काला गुबार फैल गया।

पैसिफिक के एक मशहूर रिसॉर्ट प्यूर्टो वालार्टा में मौजूद पर्यटकों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फॉक्स न्यूज ने बताया कि कई अमेरिकी पर्यटक “कार्टेल के हिंसक एक्शन के बीच फंस गए।"

दक्षिण कैरोलिना से आए एक पर्यटक यूजीन मार्चेंको ने कहा, “मैंने नीचे देखा और वे पूरी तरह से आग की लपटों में घिरे हुए थे। कुल छह कारें जल गईं और एक फ्यूल टैंकर भी जल गया।”

अमेरिकी विजिटर ने बताया कि “कार्टेल नेता ने लोगों से जाने को कहा,” और “फिर वे गाड़ी में गैस डाल रहे थे और सबके निकलने का इंतजार कर रहे थे, फिर उसमें आग लगा रहे थे।”

अमेरिकी राज्य विभाग ने जानकारी दी है कि रविवार से मेक्सिको में फंसे सैकड़ों अमेरिकियों के फोन आ रहे हैं। एयरलाइंस द्वारा प्यूर्टो वालार्टा और ग्वाडलहारा के लिए विमान सस्पेंड करने के बाद एक 24/7 क्राइसिस हॉटलाइन शुरू की गई थी।

अमेरिकी सरकार ने एक सिक्योरिटी अलर्ट में सलाह दी कि “मेक्सिको के ज्यादातर इलाके सामान्य हो गए हैं” लेकिन प्यूर्टो वालार्टा, ग्वाडलहारा और स्यूदाद गुजमान में नागरिकों से जगह पर ही रहने की अपील की।

अलर्ट में कहा गया था, “एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले पुष्टि कर लें कि आपकी विमान ग्वाडलहारा या प्यूर्टो वालार्टा से निकलने के लिए ट्रैक पर है।”

मैक्सिकन अधिकारियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ 85 रोडब्लॉक और दर्जनों हमलों की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि हिंसा में 25 से ज्यादा सिक्योरिटी वाले और एक आम नागरिक मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा संदिग्ध कार्टेल सदस्य मारे गए और 70 को हिरासत में लिया गया।

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सोमवार को कहा कि “लगभग सभी गतिविधियां बहाल हो गई हैं,” हालांकि कुछ सेवाएं अभी भी बंद हैं।

मेंचो की मौत से ताकतवर कार्टेल में उत्तराधिकार की लड़ाई का डर बढ़ गया है। विश्लेषकों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि अंदरूनी दुश्मनी और अस्थिरता बढ़ सकती है। खासकर जलिस्को में माहौल ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मैचों की मेजबानी करने वाला राज्य है।

जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को मेक्सिको के सबसे ताकतवर आपराधिक संगठनों में से एक माना जाता है, जिसके ऑपरेशन देश के ज्यादातर हिस्सों में फैले हुए हैं और इसके ट्रैफिकिंग रूट अमेरिका में भी हैं।

मेक्सिको की सरकार ने कार्टेल को खत्म करने और सुरक्षा बहाल करने का वादा किया है, लेकिन फिर भी देश को ऐसे सुनियोजित अपराध से जुड़ी हिंसा का कई बार सामना करना पड़ता है।

--आईएएनएस

 

 

