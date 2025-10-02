अन्तरराष्ट्रीय

Medvedev Trump Clash : ट्रंप ने पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव के खिलाफ की टिप्पणी, मिला जवाब

मेदवेदेव-ट्रंप में परमाणु पनडुब्बियों को लेकर जुबानी जंग तेज
Oct 02, 2025, 06:01 AM
ट्रंप ने पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव के खिलाफ की टिप्पणी, मिला जवाब

मास्को: पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। इससे पहले ट्रंप ने मेदवेदेव को मूर्ख व्यक्ति कहा था।

पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो रूसी तटों पर परमाणु पनडुब्बियां भेजेंगे लेकिन अब तक तो वो नहीं आईं।

इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को क्वांटिको, वर्जीनिया में मरीन कॉर्प्स बेस पर अपने संबोधन में मेदवेदेव को "मूर्ख व्यक्ति" करार दिया था और कहा कि उन्होंने रूस के तट पर एक-दो पनडुब्बियां भेजी हैं।

मेदवेदेव ने अंग्रेजी में एक्स पर कहा, "न्यू एपिसोड ऑफ थ्रिलर सीरीज, ट्रंप ने एक बार फिर उन पनडुब्बियों का जिक्र किया जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर 'रूसी तटों पर भेजा' था और जोर देकर कहा कि वे 'बहुत अच्छी तरह छिपी हुई हैं।'

फिर चुटकी लेते हुए मेदवदेव ने लिखा, "जैसा कि कहावत है, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढना मुश्किल है—खासकर अगर वह वहां न हो।"

दोनों के बीच जुबानी जंग पिछले कुछ महीनों से काफी रफ्तार पकड़ चुकी है। मामला ट्रंप की ओर से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव से शुरू हुआ था। उन्होंने वर्तमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त 2025 तक युद्ध समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित की थी।

बस इसके बाद ही मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप पर हमला शुरू कर दिया था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप पर "रूस के साथ अल्टीमेटम गेम" खेलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, "प्रत्येक नया अल्टीमेटम एक खतरा है और युद्ध की ओर एक कदम है।"

उन्होंने जुलाई माह के आरंभ में ट्रंप के अल्टीमेटम को "नाटकीय" बताते हुए कहा था कि "रूस को इसकी परवाह नहीं है।"

जिसके बाद टेलीग्राम पर मेदवेदेव ने एक "डेड हैंड" खतरे की चेतावनी दी थी, जिसे कुछ सैन्य विश्लेषकों ने रूस की जवाबी परमाणु हमला नियंत्रण प्रणाली का 'कोडनेम' माना था।

 

 

