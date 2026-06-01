म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात

नई दिल्ली, 31 मई (आईएएनएस)। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने मुलाकात की तस्वीरें साझा कर जानकारी दी।

म्यांमार के राष्ट्रपति ह्लाइंग पांच दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। इस पांच दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने बिहार के बोधगया से की, जहां महाबोधि मंदिर है।

बोध गया से राष्ट्रपति नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। 1 जून को वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई के दौरे पर भी जाएंगे।

राष्ट्रपति ह्लाइंग के साथ मीटिंग के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से मिलकर खुशी हुई। हमारे लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहयोग को और गहरा करने की उनकी सकारात्मक भावना की सराहना करता हूं।"

उन्होंने कहा, "शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग का इंतजार रहेगा।"

राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्राइंग शनिवार को बोधगया से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का बोधगया से नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर एमओएस कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। यह दौरा हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने का मौका देता है।"

कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखा, "म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग का दिल्ली आने पर स्वागत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उनका दौरा भारत और म्यांमार के बीच हमेशा रहने वाले सिविलाइजेशनल, कल्चरल और लोगों के बीच के संबंधों को दिखाता है। यह अलग-अलग क्षेत्र में हमारी साझेदारी को और मजबूत करने और इलाके में शांति, खुशहाली और जुड़ाव के लिए हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने का मौका भी देता है।"

--आईएएनएस

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