अन्तरराष्ट्रीय

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से पांच दिवसीय भारत दौरे पर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 30, 2026, 04:33 AM
म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से पांच दिवसीय भारत दौरे पर

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग शनिवार को भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। बिहार के बोधगया से वे यात्रा की शुरुआत करेंगे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उनकी भारत की यह पहली यात्रा है।

यू मिन आंग ह्लाइंग भारत में एक बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस जगत के नेता शामिल होंगे। 2 जून को, वे बिजनेस और उद्योग से जुड़ी बातचीत और साइट विजिट के लिए मुंबई भी जाएंगे।

एमईए की ओर से एक बयान में कहा गया कि म्यांमार भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले), 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर'' नीतियों के संगम पर स्थित है। राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग की भारत की आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और मजबूत और गहरे होने की उम्मीद है।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने भी अपनी भारत यात्रा बोधगया से शुरू की थी। यह वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की थी।

इससे पहले अप्रैल के महीने में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग ह्लाइंग के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए म्यांमार गए थे। कीर्ति वर्धन सिंह ने 10 अप्रैल को मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की थी। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से बधाई पत्र भी सौंपा था।

मुलाकात के बाद कीर्ति वर्धन सिंह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया था कि आज म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की, और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई पत्र सौंपा।

बता दें कि म्यांमार और भारत पुराने संबंधों वाले करीबी साझेदार हैं, और साथ ही जमीनी और समुद्री पड़ोसी भी हैं। उन्होंने आगे कहा था कि भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट', 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने, और म्यांमार के लोगों के फायदे के लिए विकासात्मक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

पिछले साल अगस्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के तत्कालीन राज्य सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की थी, जहां दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी।

--आईएएनएस

एसडी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...