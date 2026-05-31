म्यांमार के राष्ट्रपति ह्लाइंग पहुंचे नई दिल्ली, कीर्ति वर्धन सिंह ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग शनिवार को बोधगया में पवित्र महाबोधि मंदिर का दौरा करने के बाद नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग का बोधगया से नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर एमओएस कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। यह दौरा हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने का मौका देता है।"

कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखा, "म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग का दिल्ली आने पर स्वागत करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उनका दौरा भारत और म्यांमार के बीच हमेशा रहने वाले सिविलाइजेशनल, कल्चरल और लोगों के बीच के संबंधों को दिखाता है। यह अलग-अलग क्षेत्र में हमारी साझेदारी को और मजबूत करने और इलाके में शांति, खुशहाली और जुड़ाव के लिए हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने का मौका भी देता है।"

म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने शनिवार को बोधगया स्थित पवित्र महाबोधि मंदिर का दौरा कर पूजा-अर्चना की। विदेश मंत्रालय ने इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव का परिचायक बताया।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच गहरे आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाती है। दोनों देशों के रिश्ते साझा बौद्ध विरासत पर आधारित हैं, जिसने पीढ़ियों से दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़े रखा है।

राष्ट्रपति ह्लाइंग की यह यात्रा भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और पीपल-टू-पीपल संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पांच दिवसीय (30 मई से 3 जून) राजकीय दौरे की शुरुआत राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने बिहार के बोधगया से की। पड़ोसी देश के साथ सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करते हुए म्यांमार के राष्ट्रपति का बोधगया आगमन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट (सेवानिवृत्त) जनरल सैयद अता हसनैन ने स्वागत किया।

--आईएएनएस

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