अन्तरराष्ट्रीय

म्यांमार की नेता आंग सान सू की जेल से रिहा, घर में नजरबंद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 01, 2026, 07:06 AM

संयुक्त राष्ट्र, 1 मई (आईएएनएस)। म्यांमार की नेता आंग सान सू की को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें नजरबंदी (हाउस अरेस्ट) में भेज दिया गया है। यह कदम सैन्य शासन वाले देश में लोकतंत्र का आभास देने के लिए उठाया गया माना जा रहा है, खासकर तब जब सैन्य नेता मिन आंग ह्लाइंग को राष्ट्रपति चुना गया है।

म्यांमार के सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ने “नै पि ताव जेल में सजा काट रहीं दाउ आंग सान सू की की बाकी सजा को नजरबंदी में बदलने का फैसला किया है।”

सू की पहले राज्य परामर्शदाता (स्टेट काउंसलर) और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नागरिक सरकार की वास्तविक प्रमुख थीं, सरकार को 2021 में सेना ने तख्तापलट करके हटा दिया था।

तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग, जो अब तक जुंटा प्रमुख थे, 3 अप्रैल को संसद द्वारा राष्ट्रपति चुने गए। यह संसद दिसंबर से जनवरी के बीच हुए चुनावों के बाद, जिसमें सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ने भाग नहीं लिया, क्योंकि 2021 के तख्तापलट के बाद उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था।

राष्ट्रपति बनने के बाद, अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिश में ह्लाइंग ने सामाजिक सुलह के लिए आम माफी (एमनेस्टी) देने का वादा किया था।

म्यांमार को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता की जरूरत है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है, पिछले साल आए विनाशकारी भूकंप से भी हालात बिगड़े हैं, और देश कई जातीय विद्रोहों का सामना कर रहा है।

पूर्व राष्ट्रपति विन म्यिंट को 17 अप्रैल को 4,300 से अधिक राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा किया गया था। जुंटा ने इसे म्यांमार के नववर्ष के अवसर पर उठाया गया कदम बताया।

निर्वासित राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी), जो पिछली सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, ने कहा कि वह “कुछ राजनीतिक कैदियों — जिनमें हमारे राष्ट्रपति यू विन म्यिंट भी शामिल हैं — की रिहाई से संतुष्ट है, जिन्हें सैन्य तानाशाही ने अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया था।”

सूचना मंत्रालय ने कहा कि 80 वर्षीय और शारीरिक रूप से कमजोर सू की को नजरबंदी में भेजने का फैसला “राज्य की उदारता और सद्भावना” को दर्शाता है।

यह फैसला “कसोन पूर्णिमा” के अवसर पर भी लिया गया, जो म्यांमार के बौद्धों के लिए पवित्र दिन है और भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है।

सैन्य शासन के दौरान सू की पर वॉकी-टॉकी रखने जैसे मामूली आरोपों से लेकर देशद्रोह और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए और उन्हें कुल 33 साल की सजा सुनाई गई। बाद में इसे घटाकर 22 साल 6 महीने किया गया, और अब इसमें और कटौती की गई है, हालांकि वह नजरबंदी में ही रहेंगी।

दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक सू की, म्यांमार के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आंग सान की बेटी हैं, जिनकी 1948 में आजादी से पहले हत्या कर दी गई थी।

म्यांमार में 1962 के तख्तापलट के बाद से ज्यादातर समय सैन्य शासन रहा है, बीच-बीच में थोड़े समय के लिए लोकतंत्र का राज रहा है।

सू की 1988 में म्यांमार लौटीं और एलएलडी की नेता बनीं। इसके बाद से वह कई बार जेल गईं और नजरबंदी में रही हैं।

उनकी शादी एक ब्रिटिश नागरिक से हुई थी, और इसी आधार पर सेना ने उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोक दिया। इसके बाद एनएलडी ने उन्हें “स्टेट काउंसलर” बनाया, जिससे वह सरकार में प्रमुख भूमिका निभा सकीं।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...