म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग बने राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा वोट हासिल कर जीता चुनाव

नेपीडॉ, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। म्यांमार जुंटा चीफ मिन आंग ह्लाइंग को देश का राष्ट्रपति चुना गया है, क्योंकि उन्हें तीन नॉमिनेटेड लोगों में से ज़्यादा वोट मिले, मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
द इरावाडी की रिपोर्ट के मुताबिक, ह्लाइंग के दो उपराष्ट्रपति हैं, मिलिट्री की ओर से नियुक्त किए गए पूर्व प्रधानमंत्री न्यो सॉ, जो लंबे समय से उनके वफादार हैं, और नान नी नी आए, जो सैन्य-समर्थित यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) की करेन राज्य प्रमुख हैं।
अपने चुनाव से कुछ दिन पहले, मिन आंग ह्लेन ने कमांडर-इन-चीफ का पद छोड़ दिया और जनरल ये विन ऊ को इस पोस्ट पर नियुक्त किया। डिफेंस सर्विसेज के कमांडर-इन-चीफ का हैंडओवर सेरेमनी सोमवार को नेपीडॉ के ज़ेयाथिरी बेकमैन में हुआ।
सरकारी म्यांमार रेडियो और टेलीविज़न ने बताया कि सोमवार को म्यांमार के निचले सदन, पिथु ह्लुटाव ने मिन आंग ह्लाइंग को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट किया था। म्यांमार के संविधान के मुताबिक, यूनियन संसद तीन उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चुनाव करती है।
म्यांमार में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में चुनाव हुए थे। द इरावाडी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएसडीपी ने इन चुनावों में जीत हासिल की, जिसमें ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों को हिस्सा लेने से रोक दिया गया था।
मिन आंग ह्लाइंग 2021 से म्यांमार पर राज कर रहे हैं, जब उन्होंने आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए तख्तापलट का आदेश दिया था। आंग सान सू की की लीडरशिप वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के 2015 और 2020 दोनों चुनावों में जीत हासिल करने के बाद, मिन आंग ह्लाइंग ने दावा किया कि बाद वाला वोट चुनावी धोखाधड़ी से खराब हुआ था और इस आरोप का इस्तेमाल करके उन्होंने तख्तापलट किया।
उस समय, उन्होंने कहा था कि यह सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि संवैधानिक “इमरजेंसी की स्थिति” के बीच उठाया गया एक जरूरी कदम था। मिलिट्री टेकओवर के बाद, म्यांमार जुंटा ने 2020 के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया, एनएलडी को भंग कर दिया और आंग सान सू की, कैबिनेट सदस्यों और हजारों डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया।
--आईएएनएस
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