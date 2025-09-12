Ayodhya Visit : रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री

अयोध्या: भारत की आठ दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर अयोध्या प्रशासन और सरकार की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

जानकारी के अनुसार, सुबह 11:10 बजे प्रधानमंत्री रामगुलाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या पर उतरेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। यहां से वे सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए रवाना होंगे।

लगभग 11:35 बजे प्रधानमंत्री रामगुलाम 30 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राम मंदिर पहुंचेंगे और प्रभु श्रीराम के दर्शन-पूजन करेंगे। मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद वे लगभग एक घंटे तक रुकेंगे और दोपहर 12:35 बजे मंदिर परिसर से हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री रामगुलाम दोपहर 1:00 बजे अयोध्या धाम एयरपोर्ट से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे।

गौरतलब है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की आठ दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वे 9 सितंबर को मुंबई पहुंचे थे। 10 से 12 सितंबर तक वे वाराणसी में रहे और 12 सितंबर को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं।

अयोध्या के बाद उनका 13 और 14 सितंबर को देहरादून दौरा, 15 सितंबर को तिरुपति यात्रा और 16 सितंबर को दिल्ली प्रवास निर्धारित है। दिल्ली में वे राजघाट और ‘सदा सर्वदा अटल’ समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नए संसद भवन का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री रामगुलाम की इस यात्रा को भारत और मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।

आपको बताते चलें, गुरुवार को वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वहीं, शाम को मॉरीशस के प्रधानमंत्री वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए।