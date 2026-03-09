मध्य पूर्व संकट: ईरान में भारतीय दूतावास की अपील, 'लैंड बॉर्डर से दूर रहें, सतर्कता बरतें'

तेहरान, 9 मार्च (आईएएनएस)। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त सैन्य हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने सोमवार को एक बार फिर ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर घरों में रहने की अपील की है।

ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। अपना ख्याल रखने, अनावश्यक यात्रा से बचने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

यह एडवाइजरी मुख्य रूप से भारतीयों को ईरान की भूमि सीमाओं से बाहर यात्रा करने से पहले दूतावास से समन्वय करने की सलाह देती है।

भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ईरान की किसी भी सीमा (लैंड बॉर्डर) पर बिना दूतावास से पूर्व समन्वय के बाहर जाने का प्रयास न करें। एक बार ईरानी क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद, दूतावास की ओर से कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकेगी, खासकर यदि तीसरे देश में प्रवेश में समस्या हो।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अनावश्यक यात्रा से बचने, घर के अंदर रहने और स्थानीय समाचारों पर नजर रखने की सलाह देते हुए दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है।

जनवरी से मार्च 2026 के बीच कई एडवाइजरी जारी की गई हैं, जिसमें भारतीयों को ईरान छोड़ने, यात्रा न करने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। 3 मार्च 2026 की एडवाइजरी में घर के अंदर रहने और सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया था।

दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के हेल्पलाइन नंबर: +98 912 810 9115, +98 912 810 9102, +98 912 810 9109 और +98 993 217 9359 हैं। वहीं ईमेल: सीओएनएसडॉटतेहरानएटएमईएडॉटजीओवीडॉटइन के जरिए भी संपर्क साधा जा सकता है।

--आईएएनएस

केआर/