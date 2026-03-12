अन्तरराष्ट्रीय

मध्य पूर्व संघर्ष से बढ़ा आर्थिक दबाव, ऊर्जा कीमतों में उछाल से यूरोप चिंतित

Mar 12, 2026, 04:40 AM

स्ट्रासबर्ग, 11 मार्च (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष यूरोप पर भारी आर्थिक बोझ डाल रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को कहा कि इस युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और आयात बिलों में अरबों यूरो का इजाफा हो रहा है।

जिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वॉन डेर लेयेन ने स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद को बताया क‍ि संघर्ष की शुरुआत से ही गैस की कीमतें 50 प्रतिशत और तेल की कीमतें 27 प्रतिशत बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 दिनों के युद्ध ने यूरोपीय करदाताओं पर जीवाश्म ईंधन के आयात के लिए अतिरिक्त 3 अरब यूरो (3.48 अरब अमेरिकी डॉलर) का खर्च डाला है।

वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय आयोग ऊर्जा बिल कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें गैस की कीमतों पर संभावित कैप भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि ईयू ने हाल के वर्षों में अपने जीवाश्म ईंधन आपूर्ति स्रोतों को विविधीकृत किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मूल्य उतार-चढ़ाव से सुरक्षित हैं। ऊर्जा बाजार वैश्विक है।

यह वृद्धि हाल के वर्षों में दूसरी बार है जब भू-राजनीतिक संघर्ष ने ईयू की ऊर्जा लागत में तेज बढ़ोतरी की है, पहले यह रूस-यूक्रेन संघर्ष 2022 में हुआ था।

आयोग नाभिकीय ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि उत्पादन बढ़े और कीमतें कम हों। वॉन डेर लेयेन ने मंगलवार को निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवाचारपूर्ण नाभिकीय तकनीकों के समर्थन में 200 मिलियन यूरो (231.75 मिलियन डॉलर) की ईयू गारंटी घोषित की।

ईयू एनर्जी कमिश्नर डैन जॉर्गेनसन ने मंगलवार को सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे जहां भी हो सके, खासकर बिजली पर एनर्जी टैक्स में कटौती करें, ताकि कंज्यूमर बिल कम हो सकें।

आयोग ने मंगलवार को क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी पेश की, जिसका उद्देश्य निजी वित्त को पावर ग्रिड, साफ ऊर्जा तकनीकों और ऊर्जा दक्षता में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है।

28 फरवरी को उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने ईरान में हालिया घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ईयू ने कहा कि वह क्षेत्र में अपने साझेदारों के संपर्क में है।

वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर कहा, “ईरान में घटनाएं अत्यंत चिंता का विषय हैं। हम अपने क्षेत्रीय साझेदारों के संपर्क में बने हैं। हम क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं। नाभिकीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी ऐसे कदम को रोकना जो तनाव बढ़ा सकता है या वैश्विक गैर-विस्तार (नॉन-प्रोलिफरेशन) व्यवस्था को कमजोर कर सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, “यूरोपीय संघ ने ईरान के शासन और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कार्रवाई के जवाब में व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं और लगातार कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा दिया है, ताकि नाभिकीय और बैलिस्टिक कार्यक्रमों को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सके। ईयू सदस्य राज्यों के निकट समन्वय में हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि क्षेत्र में ईयू नागरिक पूरी तरह से हमारे समर्थन पर भरोसा कर सकें। हम सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मान करने का आह्वान करते हैं।”

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

